Об этом проинформировал министр обороны Великобритании Джон Гили.

Что известно об ударе Ирана по Кипру?

Иран выпустил две баллистические ракеты в направлении Кипра, где расположены важные британские военные базы.

По его Джону Гилли, неизвестно, были ли эти ракеты направлены именно на объекты Соединенного Королевства на острове, или это часть более широкого иранского ответа в регионе.

Информация о точном месте падения или перехвата ракет уточняется.

Глава Минобороны Великобритании также сообщил, что около 300 британских военнослужащих находились неподалеку от объектов, ставших мишенями в Бахрейне.

В интервью Тревору Филлипсу на Sky News господин Гили подчеркнул, что наибольшее беспокойство вызывают возможные последствия ударов по Ирану и риск более широкой эскалации на Ближнем Востоке.

Министр напомнил о 20 террористических заговорах на улицах Великобритании, организованных Ираном, о гибели десятков тысяч иранских граждан от рук режима и о поставках Ираном 50 тысяч дронов России для ударов по Украине.

Это режим, который преследует другие страны и никогда не должен получить ядерное оружие,

– высказался Гилли о власти аятолла в Иране.