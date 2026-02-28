Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что в столице страны – Манаме – были атакованы несколько жилых домов. На пострадавших объектах работают спасатели.
По чему попал иранский "Шахед" в Манаме?
Тем временем очевидцы распространяют в сети жуткое видео прилета иранского "Шахеда" по многоэтажке.
Удар по многоэтажке в Манаме: смотрите видео
В свою очередь иранские СМИ утверждают, что "Шахед" якобы попал по главному командному штабу ВМС США в Бахрейне.
Заявлено как удар дрона по штабу американских сил в Бахрейне: смотрите видео
Некоторые СМИ отмечают, что атакованная на видео многоэтажка расположена вблизи американской военно-морской базы. К слову, это база Пятой флотилии ВМС США. Она уже была под иранским ударом днем.
Атака на американскую базу в Манаме: смотрите видео
Что известно о боевых действиях на Ближнем Востоке?
- Утром 28 февраля США и Израиль начали совместную масштабную операцию против Ирана, направленную на уничтожение его военного потенциала и руководящих лиц.
- Израиль нанес по территории Ирана десятки ударов. В ответ Тегеран атаковал не только Израиль, но и американские базы в странах Ближнего Востока.
- Так, под иранским ударом оказался международный аэропорт Кувейта. Много взрывов слышали в Абу-Даби. Там иранцы якобы умышленно целят именно по туристическим объектам.