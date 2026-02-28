Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что в столице страны – Манаме – были атакованы несколько жилых домов. На пострадавших объектах работают спасатели.

По чему попал иранский "Шахед" в Манаме?

Тем временем очевидцы распространяют в сети жуткое видео прилета иранского "Шахеда" по многоэтажке.

В свою очередь иранские СМИ утверждают, что "Шахед" якобы попал по главному командному штабу ВМС США в Бахрейне.

Некоторые СМИ отмечают, что атакованная на видео многоэтажка расположена вблизи американской военно-морской базы. К слову, это база Пятой флотилии ВМС США. Она уже была под иранским ударом днем.

