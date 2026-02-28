Иран атаковал не только Израиль, а американские военные базы в Бахрейне, ОАЭ, Катаре и Кувейте.

По чему ударили США и Израиль?

Боевые действия на Ближнем Востоке начались с израильских ударов по Ирану и объектам "Хезболлы" в Ливане.

Иран расположен в Западной Азии. На севере он граничит с Каспийским морем, Туркменистаном, на западе – с Ираком и Турцией, на востоке – с Афганистаном и Пакистаном, а на юге имеет выход к Персидскому заливу и Оманскому заливу

Где расположен Иран: смотрите на карте

По сообщениям медиа, Израиль и США атаковали несколько объектов в Иране, в частности в Тегеране. Среди них – здание иранской разведки, правительственные объекты и президентский комплекс. Под ударом также были аэропорт Тегерана и резиденция верховного лидера Али Хаменеи.

Где Израиль и США ударили в Иране / Карта CNN

Заметим, что США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, целью которой является:

уничтожение ракетной инфраструктуры;

удар по военному флоту;

ликвидация других стратегических объектов.

Американские силы сосредотачиваются на ударах по ключевым фигурам иранского режима, ядерным объектам, военному аппарату. Израиль тем временем атакует хранилища ракет, производственные объекты, пусковые установки, пусковые позиции и подземные шахты.

Где расположен Ливан: смотрите на карте

Ливан – небольшая страна на Ближнем Востоке, расположена на восточном побережье Средиземного моря. На западе она имеет выход к Средиземному морю, на севере и востоке граничит с Сирией, а на юге с Израилем.

По чему ударил Иран в ответ на атаки США и Израиля?

В ответ Иран атаковал Израиль. На страну летели десятки баллистических ракет.

Где расположен Израиль: смотрите на карте

Кроме того, Тегеран ударил по странам-союзникам Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке, где расположены американские объекты, в частности военные базы.

Иранское государственное телевидение заявило, что Вооруженные силы страны атаковали четыре американских военных объекта в регионе. По сообщению вещателя, под ракетные удары попали:

авиабаза Аль-Удейд в Катаре,

база Аль-Салем в Кувейте,

авиабаза Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах,

а также штаб-квартира Пятого флота США в Бахрейне.

Иран ударил по американской военно-морской базе США в Бахрейне: смотрите на карте

В Катаре иранские ракеты были направлены на военные объекты, но часть из них перехватили: смотрите на карте

В Кувейте ракеты также были перехвачены над территорией страны: смотрите на карте

Иордания попала под иранские удары, там пылала авиабаза Муваффак ас-Салти: смотрите на карте

СМИ писали о том, что системы ПВО США перехватывают цели в Эрбиле на севере Ирака, где расположена американская авиабаза.

Где расположен Ирак: смотрите на карте

Известно, что ракеты также попали по территории Объединенных Арабских Эмиратов. В Абу-Даби один человек погиб.

Где расположены ОАЭ: смотрите на карте

По некоторым сообщениям, в столице Саудовской Аравии Рияд также слышали взрывы.

Где расположена Саудовская Аравия: смотрите на карте

Что известно о военных действиях на Ближнем Востоке?