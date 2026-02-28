Іран атакував не лише Ізраїль, а американські військові бази в Бахрейні, ОАЕ, Катарі та Кувейті.

По чому вдарили США та Ізраїль?

Заворушення на Близькому Сході розпочалося з ізраїльських ударів по Ірану та об'єктах "Хезболли" в Лівані.

Іран розташований у Західній Азії. На півночі він межує з Каспійським морем, Туркменістаном, на заході – з Іраком та Туреччиною, на сході – з Афганістаном та Пакистаном, а на півдні має вихід до Перської затоки та Оманської затоки

За повідомленнями медіа, Ізраїль та США атакували кілька об'єктів в Ірані, зокрема у Тегерані. Серед них – будівля іранської розвідки, урядові об'єкти та президентський комплекс. Під ударом також були аеропорт Тегерана і резиденція верховного лідера Алі Хаменеї.

Зауважимо, що США та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану, метою якої є:

знищення ракетної інфраструктури;

удар по військовому флоту;

ліквідація інших стратегічних об’єктів.

Американські сили зосереджуються на ударах по ключових фігурах іранського режиму, ядерних об'єктах, військовому апарату. Ізраїль тим часом атакує сховища ракет, виробничі об'єкти, пускові установки, пускові позиції та підземні шахти.

Ліван – невелика країна на Близькому Сході, розташована на східному узбережжі Середземного моря. На заході вона має вихід до Середземного моря, на півночі та сході межує з Сирією, а на півдні з Ізраїлем.

По чому вдарив Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю?

У відповідь Іран атакував Ізраїль. На країну летіли десятки балістичних ракет.

Окрім того, Тегеран вдарив по країнах-союзниках Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході, де розташовані американські об'єкти, зокрема військові бази.

Іранське державне телебачення заявило, що Збройні сили країни атакували чотири американські військові об'єкти в регіоні. За повідомленням мовника, під ракетні удари потрапили:

авіабаза Аль-Удейд у Катарі,

база Аль-Салем у Кувейті,

авіабаза Аль-Дафра в Об'єднаних Арабських Еміратах,

а також штаб-квартира П'ятого флоту США в Бахрейні.

ЗМІ писали про те, що системи ППО США перехоплюють цілі в Ербілі на півночі Іраку, де розташована американська авіабаза.

Відомо, що ракети також влучили по території Об'єднаних Арабських Еміратів. В Абу-Дабі одна людина загинула.

За деякими повідомленнями, у столиці Саудівської Аравії Ріяд також чули вибухи.

