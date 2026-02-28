Американські військові, зокрема, наразі зосереджені на військовому апараті. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

Які цілі атакують в Ірані?

За словами американського чиновника, сили США зосереджені на ключових фігурах іранського режиму та ядерних об'єктах. Ізраїль здебільшого приділяє увагу сховищам ракет, виробничим об'єктам та пусковим установкам.

Джерела пояснюють, що (під час ударів по ключових фігурах – 24 Канал) розраховували на ефект раптовості. За задумом, вже під час першої хвилі ударів повинні були бути вбиті багато високопоставлених іранських чиновників,

Незадовго до початку атаки Ізраїль завдав серії ударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані. Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що вдалося пошкодили пускові позиції та підземні шахти, на яких останнім часом була підвищена активність.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що Ізраїль та Сполучені Штати розпочали "спільну операцію" проти того, що він назвав "екзистенційною загрозою", яку створює чинний іранський режим.

На його думку, напад на іранський уряд може "створити умови для того, щоб хоробрий іранський народ взяв свою долю у власні руки". Президент Дональд Трамп заявляв, що діяльність Ірану загрожує США та їхнім союзникам.

Що відомо про операцію проти Ірану?