Своє невдоволення пропозицією Ірану Трамп висловив у власній соціальній мережі Truth Social.

Яку відповідь США надав Іран та як відреагував Трамп?

Іран у своїй відповіді запропонував припинення бойових дій на всіх фронтах, зокрема в Лівані, де тривають сутички між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла", яке підтримує Тегеран. Також іранська сторона вимагала компенсації за збитки від війни, скасування санкцій, припинення американської морської блокади та визнання контролю Ірану над Ормузькою протокою.

Президент США Дональд Трамп відкинув відповідь Ірану на американську мирну пропозицію щодо завершення війни, що триває вже понад десять тижнів. Він наголосив, що Іран зазнав військової поразки, але це не означає завершення бойових дій. За його словами, Сполучені Штати досі мають потенційні цілі для ударів.

До слова! Як повідомляє Axios, США очікували на відповідь Ірану протягом десяти днів, і вона надійшла лише в неділю 10 травня. У Білому домі розраховували, що Тегеран продемонструє готовність до подальших переговорів і укладення угоди, однак перша реакція Дональда Трампа показала, що сторони поки далекі від компромісу.

Американський лідер також заявив, що США продовжують стежити за іранськими ядерними об'єктами та мають намір у майбутньому отримати контроль над запасами збагаченого урану Ірану. Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підкреслив, що війна ще не завершена, адже необхідно ліквідувати ядерну інфраструктуру Тегерана та послабити його ракетні можливості.

Іран пропонував США "здатися"

Напередодні оприлюднення відповіді щодо мирної пропозиції США, в Тегерані різко повторили свою риторику. Іран вчергове нагадав Трампу, що вони не збираються йти на поступки.

Законодавець Ебрагім Резаї, який є речником Комісії з національної безпеки іранського парламенту закликав США здатися

Станом на сьогоднішній день наша стриманість закінчилася. Найкращий спосіб – це здатися та піти на поступки. Ви повинні звикнути до нового регіонального порядку,

– написав Резаї у своєму повідомленні в X.

Згодом з'явилася офіційна відповідь на американську пропозицію, яка й викликала невдоволення Трампа.

Як загострення конфлікту між США та Іраном продовжує впливати на світ?

Ситуація на Близькому Сході продовжує загострюватися. ОАЕ, Катар і Кувейт повідомили про перехоплення іранських дронів, а в Перській затоці тривають атаки на цивільні судна. Іран попередив про "жорстку відповідь" у разі дій проти його кораблів.

Напруження навколо Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових поставок нафти й газу, продовжує тиснути на енергетичні ринки. У Saudi Aramco заявили, що навіть після відкриття протоки ринок може відновлюватися до 2027 року.

До слова, через блокування Ормузької протоки світ уже стикається з серйозними проблемами. Економіст Сергій Фурса в коментарі 24 Каналу зазначив, що Іран намагається посилити тиск на США, однак Дональд Трамп не погодиться на поступки, через що конфлікт дедалі більше заходить у безвихідь.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану послабила позиції Тегерана, але водночас дестабілізувала регіон і поглибила економічну кризу в самому Ірані. Для України ситуація в Ірані також має негативні наслідки. Це стосується не лише цін на нафту та пальне, але й самої війни, яку розв'язала Росія. Фокус США нині змістився на конфлікт на Близькому Сході, саме тому зростають побоювання про те, що мирні переговори можуть відновитися не скоро.

Попри всі публічні заяви, Іран не зупиняє атаки на союзників США на Близькому Сході. Об'єднані Арабські Емірати знову потрапили під удар безпілотниками, відомо, що арабській протиповітряній обороні вдалося знищити два іранські дрони.

Росія активно намагається допомагати своєму союзнику Ірану. У західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що Кремль планував передати Ірану близько 5000 дронів з оптоволоконним керуванням, стійких до радіоелектронної боротьби. Така тісна співпраця між країнами спрямована на протистояння санкціям та послаблення впливу Заходу, зокрема через військово-технічну взаємодію.