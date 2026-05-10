За даними Міністерства оборони ОАЕ, дрони були запущені з території Ірану, однак були успішно знешкоджені ще до досягнення цілей.

Що відомо про нову атаку іранських дронів на ОАЕ?

У неділю, 10 травня, системи протиповітряної оборони Об'єднаних Арабських Еміратів перехопили та знищили два іранські безпілотники. Унаслідок інциденту жертв та постраждалих не зафіксовано.

В оборонному відомстві наголосили, що країна залишається повністю готовою до будь-яких загроз і рішуче реагуватиме на спроби порушення її безпеки та суверенітету.

Як ОАЕ відбиває атаки Ірану від початку конфлікту на Близькому Сході?

З початку серії атак іранського походження сили ППО ОАЕ, за офіційними даними, вже знищили тисячі повітряних цілей, зокрема понад 2265 безпілотників, 551 балістичну ракету та 29 крилатих ракет.

Попри високий рівень ефективності системи протиповітряної оборони, атаки вже призвели до людських втрат. Загалом загинуло 10 цивільних осіб різних національностей, а також один військовослужбовець. Крім того, повідомляється про 230 поранених серед цивільного населення, серед яких громадяни десятків країн.

Важливо! Адміністрація Трампа заявляє про завершення війни в Ірані, але воєнний стан насправді зберігається й блокада іранських портів триває. Експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко розповів 24 Каналу, що насправді рівень ескалації знизився, проте Білий дім продовжує надавати союзникам, зокрема ОАЕ, військову підтримку, щоб протидіяти Ірану.

Що відомо про останні атаки Ірану на ОАЕ?

Останніми тижнями Іран активізував атаки на територію Об'єднаних Арабських Еміратів, використовуючи ракети та безпілотники. Зокрема, 5 травня Тегеран здійснив комбінований удар із застосуванням балістичних і крилатих ракет, а також дронів. Системи протиповітряної оборони ОАЕ працювали над перехопленням повітряних цілей і намагалися мінімізувати наслідки атаки.

Ще 4 травня Іран завдав ракетного удару по емірату Фуджейра, де внаслідок влучання загорівся нафтовий об'єкт. А 16 квітня через атаку іранського дрона тимчасово закривали аеропорт Dubai International Airport. Тоді пожежа виникла поблизу транспортного вузла, а частину авіарейсів довелося перенаправити до інших аеропортів. Також тимчасово перекривали дороги, що ведуть до летовища.

За офіційною інформацією, унаслідок цих атак постраждалих не було, однак інциденти спричинили перебої в роботі критичної інфраструктури та посилили напругу в регіоні.