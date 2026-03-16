Аеропорт довелося тимчасово закрити через велику пожежу. У мережі публікують відео прильоту, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку на аеропорт Дубая?
Унаслідок атаки на території летовища спалахнув один з паливних резервуарів.
Постраждалих немає. Як пише Dubai Media Office, частину рейсів довелося перенаправити до Аль-Мактума – другого міжнародного аеропорту Дубая.
Атака на Дубай: дивіться відео
Нагадаємо, частина повітряного простору Близького Сходу залишається закритою через загрозу ракетних і дронових атак. Також триває різке зростання цін на пальне.
Лише в ОАЕ з початку війни 28 лютого ППО перехопила понад 1500 іранських дронів і майже 300 ракет. З початку гострої фази конфлікту загинули 6 людей, зокрема 4 мирних жителів.
Рух на дорогах і тунелях, що з'єднують аеропорт і місто, був тимчасово перекритий. Авіакомпанія Emirates повідомляла, що планує виконувати польоти за обмеженим розкладом після 10:00 за місцевим часом.
Останні атаки на Дубай
Іран днями завдав удару по відділенню американського Citibank у Дубаї. Це могла бути відповідь на удар США та Ізраїлю по банках у Тегерані. Представник Корпусу вартових ісламської революції заявив, що всі відділення американських банків в регіоні можуть стати ціллю, якщо атаки продовжаться.
Раніше було пошкоджено хмарочос 23 Marina, там спалахнула пожежа. На місці минулося без постраждалих, але в іншому районі міста загинув водій автівки через падіння уламків БпЛА.