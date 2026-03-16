Аеропорт довелося тимчасово закрити через велику пожежу. У мережі публікують відео прильоту, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на аеропорт Дубая?

Унаслідок атаки на території летовища спалахнув один з паливних резервуарів.

Постраждалих немає. Як пише Dubai Media Office, частину рейсів довелося перенаправити до Аль-Мактума – другого міжнародного аеропорту Дубая.

Атака на Дубай: дивіться відео

Нагадаємо, частина повітряного простору Близького Сходу залишається закритою через загрозу ракетних і дронових атак. Також триває різке зростання цін на пальне.



Лише в ОАЕ з початку війни 28 лютого ППО перехопила понад 1500 іранських дронів і майже 300 ракет. З початку гострої фази конфлікту загинули 6 людей, зокрема 4 мирних жителів.

Рух на дорогах і тунелях, що з'єднують аеропорт і місто, був тимчасово перекритий. Авіакомпанія Emirates повідомляла, що планує виконувати польоти за обмеженим розкладом після 10:00 за місцевим часом.

Атака на Дубай: дивіться відео

