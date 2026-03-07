Про це повідомляє AP та CNN. У соціальних мережах очевидці також публікують багато відео із наслідками іранських ударів по Дубаю.

До теми Черги з аеропорту тягнуться на вулицю: люди щосили намагаються покинути Дубай

Що відомо про атаку Дубая 7 березня?

Ще зранку 7 березня Іран атакував міжнародний аеропорт у Дубаї. За даними аналітика MenchOsint, ціллю удару, ймовірно, була саме обтічник радіолокаційної станції, але дрон промахнувся на кілька метрів.

Іран ударив по міжнародному аеропорту у Дубаї / Відео з акаунту @MenchOsint

Після 21:00 за місцевим часом (19:00 – за київським) у районі Дубай Маріна прогримів потужний вибух. Після цього там бачили велику пожежу.

У Дубай Маріні пролунав вибух / Відео з акаунту @dav214840 у соцмережі Х

Пізніше стало відомо, що один з іранських безпілотників або ж його уламок влучив у хмарочос. За попередньою інформацією, могла постраждати 88-поверхова будівля 23 Marina.

У хмарочосі 23 Marina бачили дим після атаки іранським БпЛА: дивіться відео

Повідомлялося, що люди в жаху покидають будівлю. На місце події прибули екстрені служби, ведеться евакуація.

Також повідомляли, що на мосту Дубай Хілс загорівся автомобіль внаслідок падіння уламків збитого іранського БпЛА. Можливо, на місці є жертви.

У Дубаї після атаки БпЛА міг загорітися автомобіль / Відео з акаунту @Mimienje

Згодом стало відомо, що людей з хмарочоса, куди влучив іранський дрон, навколо пристані Дубая евакуювали. Серед евакуйованих були працівники американського телеканалу CNN. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.