У владі Дубая прокоментували ці повідомлення.

Що відомо про атаку дронів по аеропорту Дубая?

У мережі писали, що у районі міжнародного аеропорту Дубая гриміли вибухи. Після цього у небі бачили дим.

У пресслужбі влади Дубая заявили, що стався незначний інцидент з уламками дрона після його перехоплення. Наслідки локалізовано, постраждалих немає. Водночас влада міста спростувала повідомлення про інциденти у міжнародному аеропорту Дубая.

