У владі Дубая прокоментували ці повідомлення.
Дивіться також Черги з аеропорту тягнуться на вулицю: люди щосили намагаються покинути Дубай
Що відомо про атаку дронів по аеропорту Дубая?
У мережі писали, що у районі міжнародного аеропорту Дубая гриміли вибухи. Після цього у небі бачили дим.
У пресслужбі влади Дубая заявили, що стався незначний інцидент з уламками дрона після його перехоплення. Наслідки локалізовано, постраждалих немає. Водночас влада міста спростувала повідомлення про інциденти у міжнародному аеропорту Дубая.
Раніше іранські дрони били по аеропорту Кувейта
Іран атакував міжнародний аеропорт Кувейту безпілотниками. Постраждали кілька працівників, пошкоджено пасажирський термінал. Загалом постраждали, за деякими повідоменнями, 12 осіб.
Місце влучання локалізовано та під охороною, аеропорт продовжує роботу після реорганізації.