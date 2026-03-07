Власти Дубая прокомментировали эти сообщения.

Что известно об атаке дронов по аэропорту Дубая?

В сети писали, что в районе международного аэропорта Дубая гремели взрывы. После этого в небе видели дым.

В пресс-службе власти Дубая заявили, что произошел незначительный инцидент с обломками дрона после его перехвата. Последствия локализованы, пострадавших нет. В то же время власти города опровергли сообщения об инцидентах в международном аэропорту Дубая.

