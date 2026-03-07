Власти Дубая прокомментировали эти сообщения.
Смотрите также Очереди из аэропорта тянутся на улицу: люди изо всех сил пытаются покинуть Дубай
Что известно об атаке дронов по аэропорту Дубая?
В сети писали, что в районе международного аэропорта Дубая гремели взрывы. После этого в небе видели дым.
В пресс-службе власти Дубая заявили, что произошел незначительный инцидент с обломками дрона после его перехвата. Последствия локализованы, пострадавших нет. В то же время власти города опровергли сообщения об инцидентах в международном аэропорту Дубая.
Ранее иранские дроны били по аэропорту Кувейта
Иран атаковал международный аэропорт Кувейта беспилотниками. Пострадали несколько работников, поврежден пассажирский терминал. В общем пострадали, по некоторым сообщениям, 12 человек.
Место попадания локализовано и под охраной, аэропорт продолжает работу после реорганизации.