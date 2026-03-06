Зовсім нещодавно авіакомпанії Etihad та Emirates підтвердили, що протягом наступних кількох днів відбудеться обмежена кількість рейсів з Абу-Дабі та Дубая – і перед аеропортом останнього вже зібралися довжелезні черги, пише BBC.

Що відомо про рейси з Дубая?

Компанія Emirates вже заявила, що працює над відновленням повноцінної роботи мережі після того, як повітряний простір регіону частково відкриті. Попереднього ж тижня тисячі рейсів на Близькому Сході довелося скасувати, через що чимало людей застрягли в ОАЕ під час відпочинку. Сталося це після американо-ізраїльських ударів по Ірану та ударів з боку Ірану по всьому регіону.

Тим часом авіакомпанія Etihad планує виконувати обмежену кількість рейсів з Абу-Дабі – і рішення, з повідомлення компанії, ухвалили після "всебічної оцінки безпеки". Ці нові рейси літатимуть до лондонського аеропорту Хітроу, а також до Барселони, Брюсселя, Дубліна, Риму, Парижу та Мілану.

Пасажири з попереднім бронюванням матимуть пріоритет, хоча квитки вже можна придбати на сайті компанії. І попри те, що авіакомпанії застерігають туристів від необхідності приходити до аеропорту, поки з ними не зв'яжуться відповідні представники, в аеропорту Дубая вже утворилася довжелезна черга з людей, що прагнуть виїхати з країни.

В аеропорту Дубая черга виходить на вулицю: дивіться відео

Що ще слід знати про військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану?