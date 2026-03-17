Влада вже почала готуватися до можливого розвитку надзвичайного сценарію. Про це повідомляє Daily Mirror.

Що відомо про землетруси на острові?

Тенерифе є одним із найвідоміших туристичних напрямків у Європі. За даними місцевих служб, за короткий період тут зафіксували щонайменше 84 землетруси, більшість із яких були слабкими, однак їхня кількість викликала занепокоєння.

Фахівці пов’язують активність із вулканічними процесами в районі вулкана Тейде – найвищої точки Іспанії. Саме він перебуває під постійним наглядом сейсмологів, адже будь-яке посилення підземних поштовхів може свідчити про рух магми.

Місцева влада наголошує, що наразі підстав для паніки немає. Водночас уряд регіону вже почав розробляти та оновлювати плани реагування на випадок можливого виверження. Йдеться про евакуаційні маршрути, координацію служб і систему оповіщення населення та туристів.

Наразі ситуація перебуває під пильним контролем, адже Тенерифе щороку приймає мільйони туристів. Будь-які зміни в геологічній активності можуть вплинути не лише на безпеку мешканців, а й на туристичну галузь.

Що слід знати про ймовірне виверження на Тенерифе?