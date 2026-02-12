Чому Африка розпадається на два окремі материки?

Геологи з усього світу привертають увагу до драматичної, хоча й надзвичайно повільної трансформації, що відбувається під поверхнею Африканського континенту. Протягом мільйонів років тектонічні сили розтягують та розривають земну кору вздовж Східноафриканської рифтової системи, пише Newsweek.

Цей гігантський розлом, що простягається приблизно на 3 000 – 6 400 кілометрів від Афарського трикутника в Ефіопії через Кенію та Танзанію до Мозамбіку, є межею, де Африканська плита поступово розщеплюється на дві частини: Нубійську на заході та Сомалійську на сході, зазначає ECONews.

Дослідники з Університету Саутгемптона виявили в ефіопському регіоні Афар глибокі ритмічні сплески розплавленої породи, що піднімаються з мантії Землі. Ці явища, які вчені порівнюють із геологічним серцебиттям, розігрівають, послаблюють і розтягують земну кору знизу, що значно прискорює процес рифтогенезу.

Геологиня Емма Воттс пояснила, що мантія під цим регіоном не є статичною. Гарячі потоки матеріалу спрямовуються вгору, сприяючи витонченню та майбутньому розриву континентальної оболонки. Цей процес можна порівняти з розтягуванням іриски: під постійною напругою матеріал стає дедалі тоншим, поки нарешті не розірветься, даючи життя новому океанічному басейну – шостому на нашій планеті.



Ця схема показує межі розлому / Фото Michigan Technological University/NASA

Ознаки цього розлому вже сьогодні чітко помітні на поверхні. Глибокі долини, заповнені довгими вузькими озерами, такими як Танганьїка, Вікторія, Малаві та Туркана, є прямим результатом розтягування суходолу.

Час від часу тектонічні процеси проявляються більш радикально. Наприклад, у 2005 році в Ефіопії за короткий час відкрилася гігантська тріщина довжиною понад 50 кілометрів. Постійне напруження між плитами також супроводжується сейсмічною активністю та землетрусами, подібними до того, що стався в районі озера Танганьїка у 2005 році, пише Colombia One.

Згідно з останніми науковими даними, отриманими за допомогою магнітного аналізу, процес відокремлення Африки від Аравійського півострова почався значно раніше вздовж розломів Червоного моря та Аденської затоки. Афарський регіон є унікальним місцем, так званим потрійним з’єднанням, де зустрічаються три тектонічні системи.

Тут земна кора настільки тонка, що окремі ділянки вже знаходяться нижче рівня моря. Коли долина опуститься достатньо низько, води Червоного моря та Аденської затоки хлинуть у розлом, утворюючи новий океан між новими сухопутними масами.

Коли поділ стане остаточним?

Професор Пітер Стайлз із Кілського університету зазначає, що такі відкриття дають рідкісну можливість зрозуміти, як постійно змінюється та рухається наша планета. За прогнозами експертів, коли поділ завершиться, а станеться це приблизно через 5 – 10 мільйонів років, Африка перетвориться на два континенти.

Західна частина охоплюватиме такі країни, як Єгипет, Алжир, Нігерія та Намібія.

Менша східна частина включатиме Сомалі, Кенію, Танзанію, Мозамбік та значну частину Ефіопії.

Як це вплине на планету?

Хоча швидкість руху плит становить лише 5 – 16 міліметрів на рік, ці міліметри щодня змінюють майбутнє обличчя Землі. Розпад континенту матиме глобальні екологічні наслідки, змінюючи кліматичні умови та створюючи нові берегові лінії. Країни, що зараз не мають виходу до моря, у далекому майбутньому можуть стати приморськими державами, якщо, взісно, людство тоді ще існуватиме.

Хоча деякі рифти в історії планети зупинялися в розвитку, залишаючи по собі лише геологічні шрами, Східноафриканська система залишається однією з найактивніших на планеті. Це справжня природна лабораторія, де людство може на власні очі спостерігати народження нового океанічного простору.