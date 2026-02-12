Почему Африка распадается на два отдельных материка?

Геологи со всего мира привлекают внимание к драматической, хотя и чрезвычайно медленной трансформации, происходящей под поверхностью Африканского континента. В течение миллионов лет тектонические силы растягивают и разрывают земную кору вдоль Восточноафриканской рифтовой системы, пишет Newsweek.

Смотрите также На спутниковых снимках нашли давно потерянные библейские реки, что вели в Эдем

Этот гигантский разлом, простирающийся примерно на 3 000 – 6 400 километров от Афарского треугольника в Эфиопии через Кению и Танзанию в Мозамбик, является границей, где Африканская плита постепенно расщепляется на две части: Нубийскую на западе и Сомалийскую на востоке, отмечает ECONews.

Исследователи из Университета Саутгемптона обнаружили в эфиопском регионе Афар глубокие ритмичные всплески расплавленной породы, поднимающиеся из мантии Земли. Эти явления, которые ученые сравнивают с геологическим сердцебиением, разогревают, ослабляют и растягивают земную кору снизу, что значительно ускоряет процесс рифтогенеза.

Геолог Эмма Уоттс объяснила, что мантия под этим регионом не является статичной. Горячие потоки материала устремляются вверх, способствуя истончению и будущему разрыву континентальной оболочки. Этот процесс можно сравнить с растяжением ириски: под постоянным напряжением материал становится все тоньше, пока наконец не разорвется, давая жизнь новому океаническому бассейну – шестому на нашей планете.



Эта схема показывает границы разлома / Фото Michigan Technological University/NASA

Признаки этого разлома уже сегодня четко заметны на поверхности. Глубокие долины, заполнены длинными узкими озерами, такими как Танганьика, Виктория, Малави и Туркана, являются прямым результатом растяжения суши.

Время от времени тектонические процессы проявляются более радикально. Например, в 2005 году в Эфиопии за короткое время открылась гигантская трещина длиной более 50 километров. Постоянное напряжение между плитами также сопровождается сейсмической активностью и землетрясениями, подобными тому, что произошел в районе озера Танганьика в 2005 году, пишет Colombia One.

Согласно последним научным данным, полученными с помощью магнитного анализа, процесс отделения Африки от Аравийского полуострова начался значительно раньше вдоль разломов Красного моря и Аденского залива. Афарский регион является уникальным местом, так называемым тройным соединением, где встречаются три тектонические системы.

Здесь земная кора настолько тонкая, что отдельные участки уже находятся ниже уровня моря. Когда долина опустится достаточно низко, воды Красного моря и Аденского залива хлынут в разлом, образуя новый океан между новыми сухопутными массами.

Когда разделение станет окончательным?

Профессор Питер Стайлз из Килского университета отмечает, что такие открытия дают редкую возможность понять, как постоянно меняется и движется наша планета. По прогнозам экспертов, когда разделение завершится, а произойдет это примерно через 5 – 10 миллионов лет, Африка превратится в два континента.

Западная часть будет охватывать такие страны, как Египет, Алжир, Нигерия и Намибия.

Меньшая восточная часть будет включать Сомали, Кению, Танзанию, Мозамбик и значительную часть Эфиопии.

Как это повлияет на планету?

Хотя скорость движения плит составляет всего 5 – 16 миллиметров в год, эти миллиметры ежедневно меняют будущее лицо Земли. Распад континента будет иметь глобальные экологические последствия, меняя климатические условия и создавая новые береговые линии. Страны, что сейчас не имеют выхода к морю, в далеком будущем могут стать приморскими государствами, если, взисно, человечество тогда еще будет существовать.

Хотя некоторые рифты в истории планеты останавливались в развитии, оставляя после себя лишь геологические шрамы, Восточноафриканская система остается одной из самых активных на планете. Это настоящая природная лаборатория, где человечество может воочию наблюдать рождение нового океанического пространства.