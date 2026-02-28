Про це повідомляє Arab Times.

Що відомо про іранський удар по аеропорту Кувейту?

Головне управління цивільної авіації Кувейту підтвердило, що безпілотник влучив у міжнародний аеропорт країни.

Незначні травми отримали кілька співробітників. Пошкоджено один з пасажирських терміналів.

Речник органу Абдулла Аль-Раджі заявив, що ділянка охороняється, проводиться оцінка наслідків та реорганізація експлуації аеропорту.

Іран заявляє, що знищив американський радар у Катарі, який відслідковував іранські ракети. Те, що об'єкт був атакований, підтвердили у Міноборони Катару.

