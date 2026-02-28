Про це повідомляє Arab Times.
Що відомо про іранський удар по аеропорту Кувейту?
Головне управління цивільної авіації Кувейту підтвердило, що безпілотник влучив у міжнародний аеропорт країни.
Незначні травми отримали кілька співробітників. Пошкоджено один з пасажирських терміналів.
Речник органу Абдулла Аль-Раджі заявив, що ділянка охороняється, проводиться оцінка наслідків та реорганізація експлуації аеропорту.
Іран заявляє, що знищив американський радар у Катарі, який відслідковував іранські ракети. Те, що об'єкт був атакований, підтвердили у Міноборони Катару.
Момент удару іранського дрона по аеропорту Кувейту: дивіться відео
Перші хвилини після атаки іранського БпЛА: дивіться відео
Наслідки іранської атаки по аеропорту Кувейта: дивіться відео
Тим часом в аеропорту Дубая колапс
Внаслідок атак на американські бази в ОАЕ у Дубаї закрили два міжнародні аеропорти.
Тисячі пасажирів залишилися заблокованими. Місцева поліція та авіакомпанії намагаються організувати евакуацію