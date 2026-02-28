Мовиться про головний аеропорт Дубая (DXB) та міжнародний аеропорт, розташований у зоні Dubai World Central (DWC), пише Associated Press із посиланням на Dubai Airports.
Що відомо про інцидент у Дубай?
Внаслідок операції США та Ізраїлю проти іранського режиму вибухи гримлять і в ОАЕ – Тегеран атакує американські бази у країні.
Через безпекову ситуацію на невизначений термін закрили два міжнародні аеропорти Дубай. Тисячі пасажирів залишились заблокованими й не можуть вилетіти з країни, у якій чутно вибухи.
Наразі місцева поліція та авіакомпанії намагаються організувати евакуацію та перенаправити рейси, однак ситуація залишається критичною. Терміни відновлення роботи аеропортів не уточнюються.
Чому вибухи гримлять у Дубаї?
Президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабні бойові дії в Ірані, щоб усунути загрози з боку іранського режиму.
У відповідь на збройну агресію президента США, Тегеран атакував військові бази противника в Бахрейні, Катарі, Кувейті та, власне, в ОАЕ.
За інформацією видання Al Jazeera, в Абу-Дабі щонайменше одна людина загинула після перехоплення кількох ракет, запущених Іраном. Влада ОАЕ наголосила, що "цей напад є кричущим порушенням національного суверенітету та міжнародного права", і додала, що країна "залишає за собою повне право реагувати на цю ескалацію".