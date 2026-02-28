Мовиться про головний аеропорт Дубая (DXB) та міжнародний аеропорт, розташований у зоні Dubai World Central (DWC), пише Associated Press із посиланням на Dubai Airports.

Що відомо про інцидент у Дубай?

Внаслідок операції США та Ізраїлю проти іранського режиму вибухи гримлять і в ОАЕ – Тегеран атакує американські бази у країні.

Через безпекову ситуацію на невизначений термін закрили два міжнародні аеропорти Дубай. Тисячі пасажирів залишились заблокованими й не можуть вилетіти з країни, у якій чутно вибухи.

Наразі місцева поліція та авіакомпанії намагаються організувати евакуацію та перенаправити рейси, однак ситуація залишається критичною. Терміни відновлення роботи аеропортів не уточнюються.

Чому вибухи гримлять у Дубаї?