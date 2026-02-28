Про це 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, наголосивши, як може діяти США щодо Ірану. Водночас іранська влада готує жорстку відповідь на удари Ізраїля, проте наразі її деталі невідомі.

Чому США та Ізраїль пішли на атаку Ірану?

Городницький підкреслив, що тактика Трампа полягає в тому, щоб постійно тримати в напрузі своїх ворогів. Вони ніколи не знають, коли він завдасть удару.

Це дуже специфічна "кіношна" стратегія, яка часто спрацьовує, тому що неможливо кожен день тримати свої війська напоготові. І коли противник трохи розслабляється, у цей момент завдається удар,

– пояснив доктор філософії.

Водночас США навряд чи проводитимуть сухопутну операцію в Ірані, яка може затягнутися. А Трампу точно не потрібні величезні проблеми, адже Іран – це велика і досить потужна країна. Без внутрішніх революційних подій, на його думку, навряд чи Сполученим Штатам вдасться швидко перемогти і здолати режим аятол.

Крім того, американці мають певні проблеми щодо того, щоб переконати іранців йти проти чинного режиму, тим більш, поки в Ірану є підтримка Китаю. Також Тегерану нема що втрачати, тому що він посідає доволі радикальну позицію щодо американців, які є класичним ворогом іранців впродовж багато десятиліть. Іран здаватися точно не планує, і це, за словами політичного експерта, проблема для американців.

Трамп, імовірно, на думку доктора філософії, спробує використати супер сучасну унікальну зброю, яку він застосовував у Венесуелі, щоб змінити владу і поставити іншого керівника на чолі Ірану.

"Тим більш, що наслідний принц (Реза Кир Пахлаві, син останнього шаха Ірану – Мохаммеда Рези Пахлаві – 24 Канал) вже досить довгий період подорожує по світу. Він навіть зустрічався з Володимиром Зеленським. Це означає, що його готують на заміну, а для цього потрібно прибрати верхівку в країні", – припустив Андрій Городницький.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив 27 лютого, що якби відбулась операція США проти Ірану, то він би її підтримав. Президент України назвав режим, що наразі панує в Ірані, таким, що "відкрито хоче атакувати інші країни і завдає багато шкоди". Зеленський уточнив, що мовиться про дії щодо режиму, а не проти населення Ірану.

Для реалізації цього є декілька методів. Один з них вже був використаний – це революція, яку не вдалося реалізувати в Ірану. Тому, на його думку, залишаються швидші способи, зокрема, завдання точкових ударів.

Що відбувається в Ірані?