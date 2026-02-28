Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, подчеркнув, как может действовать США в отношении Ирана. В то же время иранские власти готовят жесткий ответ на удары Израиля, однако пока его детали неизвестны.

Важно Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль и США готовятся к многодневному конфликту с Ираном, – СМИ

Почему США и Израиль пошли на атаку Ирана?

Городницкий подчеркнул, что тактика Трампа заключается в том, чтобы постоянно держать в напряжении своих врагов. Они никогда не знают, когда он нанесет удар.

Это очень специфическая "киношная" стратегия, которая часто срабатывает, потому что невозможно каждый день держать свои войска наготове. И когда противник немного расслабляется, в этот момент наносится удар,
– объяснил доктор философии.

В то же время США вряд ли будут проводить сухопутную операцию в Иране, которая может затянуться. А Трампу точно не нужны огромные проблемы, ведь Иран – это большая и достаточно мощная страна. Без внутренних революционных событий, по его мнению, вряд ли Соединенным Штатам удастся быстро победить и одолеть режим аятолл.

Кроме того, американцы имеют определенные проблемы относительно того, чтобы убедить иранцев идти против действующего режима. Тем более, пока у Ирана есть поддержка Китая. Также Тегерану нечего терять, потому что он занимает довольно радикальную позицию в отношении американцев, которые являются классическим врагом иранцев на протяжении многих десятилетий. Иран сдаваться точно не планирует, и это, по словам политического эксперта, проблема для американцев.

Трамп, вероятно, по мнению доктора философии, попытается использовать супер современное уникальное оружие, которое он применял в Венесуэле, чтобы сменить власть и поставить другого руководителя во главе Ирана.

"Тем более, что наследный принц (Реза Кир Пахлави, сын последнего шаха Ирана – Мохаммеда Резы Пахлави – 24 Канал) уже достаточно долгий период путешествует по миру. Он даже встречался с Владимиром Зеленским. Это означает, что его готовят на замену, а для этого нужно убрать верхушку в стране", – предположил Андрей Городницкий.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил 27 февраля, что если бы состоялась операция США против Ирана, то он бы ее поддержал. Президент Украины назвал режим, что сейчас царит в Иране, таким, что "открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда". Зеленский уточнил, что говорится о действиях в отношении режима, а не против населения Ирана.

Для реализации этого есть несколько методов. Один из них уже был использован – это революция, которую не удалось реализовать в Иране. Поэтому, по его мнению, остаются более быстрые способы, в частности, нанесения точечных ударов.

Что происходит в Иране?

  • Израиль 28 февраля нанес удар по Ирану, атакуя объекты режима страны и военные базы. Цель обстрелов направлена на подрыв системы безопасности Ирана.

  • По данным СМИ, предположительно, была осуществлена попытка покушения на президента страны Масуда Пезешкиана. Также стало известно, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи выехал из Тегерана.

  • На фоне атак Израиля Дональд Трамп заявил, что армия США начала масштабные боевые действия в Иране, цель которых "защитить американский народ путем устранения неизбежных угроз со стороны иранского режима". Также израильский премьер подчеркнул, что это совместная операция против "экзистенциальной угрозы" из Ирана.

  • Американский президент объяснил, что Иран является государственным спонсором террора номер один в мире. В стране недавно, по его словам, были убиты "десятки тысяч" протестующих граждан,.

  • Трамп добавил, что в Иране "никогда не может быть ядерного оружия", именно поэтому была проведена США операция в июне 2025 года по уничтожению ядерной программы. Соединенные Штаты, как отметил он, неоднократно пытались заключить соглашение с Ираном, но он не согласился на американские условия.