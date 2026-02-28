Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, подчеркнув, как может действовать США в отношении Ирана. В то же время иранские власти готовят жесткий ответ на удары Израиля, однако пока его детали неизвестны.

Почему США и Израиль пошли на атаку Ирана?

Городницкий подчеркнул, что тактика Трампа заключается в том, чтобы постоянно держать в напряжении своих врагов. Они никогда не знают, когда он нанесет удар.

Это очень специфическая "киношная" стратегия, которая часто срабатывает, потому что невозможно каждый день держать свои войска наготове. И когда противник немного расслабляется, в этот момент наносится удар,

– объяснил доктор философии.

В то же время США вряд ли будут проводить сухопутную операцию в Иране, которая может затянуться. А Трампу точно не нужны огромные проблемы, ведь Иран – это большая и достаточно мощная страна. Без внутренних революционных событий, по его мнению, вряд ли Соединенным Штатам удастся быстро победить и одолеть режим аятолл.

Кроме того, американцы имеют определенные проблемы относительно того, чтобы убедить иранцев идти против действующего режима. Тем более, пока у Ирана есть поддержка Китая. Также Тегерану нечего терять, потому что он занимает довольно радикальную позицию в отношении американцев, которые являются классическим врагом иранцев на протяжении многих десятилетий. Иран сдаваться точно не планирует, и это, по словам политического эксперта, проблема для американцев.

Трамп, вероятно, по мнению доктора философии, попытается использовать супер современное уникальное оружие, которое он применял в Венесуэле, чтобы сменить власть и поставить другого руководителя во главе Ирана.

"Тем более, что наследный принц (Реза Кир Пахлави, сын последнего шаха Ирана – Мохаммеда Резы Пахлави – 24 Канал) уже достаточно долгий период путешествует по миру. Он даже встречался с Владимиром Зеленским. Это означает, что его готовят на замену, а для этого нужно убрать верхушку в стране", – предположил Андрей Городницкий.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил 27 февраля, что если бы состоялась операция США против Ирана, то он бы ее поддержал. Президент Украины назвал режим, что сейчас царит в Иране, таким, что "открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда". Зеленский уточнил, что говорится о действиях в отношении режима, а не против населения Ирана.

Для реализации этого есть несколько методов. Один из них уже был использован – это революция, которую не удалось реализовать в Иране. Поэтому, по его мнению, остаются более быстрые способы, в частности, нанесения точечных ударов.

Что происходит в Иране?