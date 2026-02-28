Речь идет о главном аэропорту Дубая (DXB) и международном аэропорту, расположенном в зоне Dubai World Central (DWC), пишет Associated Press со ссылкой на Dubai Airports.
Что известно об инциденте в Дубай?
В результате операции США и Израиля против иранского режима взрывы гремят и в ОАЭ – Тегеран атакует американские базы в стране.
Из-за ситуации с безопасностью на неопределенный срок закрыли два международных аэропорта Дубай. Тысячи пассажиров остались заблокированными и не могут вылететь из страны, в которой слышны взрывы.
Сейчас местная полиция и авиакомпании пытаются организовать эвакуацию и перенаправить рейсы, однако ситуация остается критической. Сроки возобновления работы аэропортов не уточняются.
Почему взрывы гремят в Дубае?
Президент США Дональд Трамп заявил, что США начали масштабные боевые действия в Иране, чтобы устранить угрозы со стороны иранского режима.
В ответ на вооруженную агрессию президента США, Тегеран атаковал военные базы противника в Бахрейне, Катаре, Кувейте и, собственно, в ОАЭ.
По информации издания Al Jazeera, в Абу-Даби по меньшей мере один человек погиб после перехвата нескольких ракет, запущенных Ираном. Власти ОАЭ отметили, что "это нападение является вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права", и добавили, что страна "оставляет за собой полное право реагировать на эту эскалацию".