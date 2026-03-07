Об этом сообщает AP и CNN. В социальных сетях очевидцы также публикуют много видео с последствиями иранских ударов по Дубаю.

Что известно об атаке Дубая 7 марта?

Еще утром 7 марта Иран атаковал международный аэропорт в Дубае. По данным аналитика MenchOsint, целью удара, вероятно, была именно обтекатель радиолокационной станции, но дрон промахнулся на несколько метров.

Иран ударил по международному аэропорту в Дубае / Видео с аккаунта @MenchOsint

После 21:00 по местному времени (19:00 – по киевскому) в районе Дубай Марина прогремел мощный взрыв. После этого там видели большой пожар.

В Дубай Марине прогремел взрыв / Видео с аккаунта @dav214840 в соцсети Х

Позже стало известно, что один из иранских беспилотников или же его обломок попал в небоскреб. По предварительной информации, могло пострадать 88-этажное здание 23 Marina.

В небоскребе 23 Marina видели дым после атаки иранским БПЛА: смотрите видео

Сообщалось, что люди в ужасе покидают здание. На место происшествия прибыли экстренные службы, ведется эвакуация.

Также сообщали, что на мосту Дубай Хилс загорелся автомобиль в результате падения обломков сбитого иранского БПЛА. Возможно, на месте есть жертвы.

В Дубае после атаки БПЛА мог загореться автомобиль / Видео с аккаунта @Mimienje

Впоследствии стало известно, что людей с небоскреба, куда попал иранский дрон, вокруг пристани Дубая эвакуировали. Среди эвакуированных были работники американского телеканала CNN. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.