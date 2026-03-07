Відповідну заяву зробив президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян, передає CNN.

Чому ОАЕ вступили у війну проти Ірану?

Іран не раз протягом першого тижня війни бив по Еміратах. Під ударом були і столиця Абу-Дабі, і центр світового туризму Дубай.

7 березня шейх уперше з'явився на публіці після іранських атак. Взагалі публічні заяви Мухаммада бін Заїд Аль Нагаяна дуже рідкісні, а слова про війну з Іраном пролунали в символічному місці – лікарні, де лежать поранені після іранських атак.

Важливо! AP нагадали, що з початку війни троє жителів ОАЕ загинули, а 112 отримали поранення.

Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян сказав, що хотів би звернутися до ворога ОАЕ. І що його країна перебуває в стані війни.

CNN звернули увагу, що така заява шейха ОАЕ відрізняється від традиційного підходу ОАЕ до відносин з Іраном.

ОАЕ прекрасні, ОАЕ є зразком для наслідування, але я кажу вам, не дайте себе обдурити. Рука ОАЕ може дотягнутися і є сильною, її плоть гірка, і ми не є легкою здобиччю. Ми виконуємо свій обов'язок перед нашою країною, нашим народом і тими, хто живе серед нас. Нехай Бог захищає ОАЕ, захищає її народ і всіх, хто в ній живе, і благословить її безпекою та захистом. Я обіцяю вам, що те, що нас чекає, зробить нас сильнішими,

– сказав шейх ОАЕ.

ОАЕ вступає у війну: дивіться повне відео заяви шейха

Важливо! 7 березня президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран не буде атакувати сусідні країни, якщо ті не обстрілюватимуть Іран. Він навіть вибачився за удари перед країнами Перської затоки. Проте пізніше ЗМІ написали про можливий обстріл аеропорту Дубая.

ОАЕ не має спільного кордону з Іраном по суші. Країни сусідять по воді через Перську затоку, Іран розташований північніше.

Показуємо ОАЕ на карті

Що буде на Близькому Сході далі?

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос у колонці для 24 Каналу спрогнозував: проблеми з нафтою відійдуть на задній план, адже є більш страшна перспектива – брак прісної води. А дії Ірану вказують на те, що режим аятол може свідомо перейти до тактики гідровійни.

Гідровійна знищує ілюзію стабільності швидше, ніж ракети руйнують будівлі: без води не працюють дата-центри та системи охолодження хмарочосів, а мегаполіси перетворюються на пастки,

– мовиться в колонці.

В ОАЕ це розуміють, тому вже просили Трампа максимально скоротити строки операції проти Ірану. Наприклад, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді спека вже сягає +35 градусів. Якщо води не буде протягом 48 годин, станеться колапс каналізації та медицини.