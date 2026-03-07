Президент Масуд Пезешкіан також звернувся до держав Перської затоки з вибаченнями за попередні атаки. Про це пишуть Reuters та AlJazeera.

Яку заяву зробив президент Ірану?

Іран може припинити завдавати ударів по країнах Близького Сходу, якщо їхню територію не використовуватимуть для атак проти Тегерана. Таке рішення ухвалила Тимчасова керівна рада Ірану.

Про це повідомив президент країни Масуд Пезешкіан у телевізійному зверненні. За його словами, Іран не має наміру розширювати конфлікт у регіоні. Водночас іранський президент попросив вибачення у сусідніх держав, зокрема країн Перської затоки, за удари, яких раніше завдала іранська сторона.

Ми не будемо атакувати жодну країну регіону, якщо удари не здійснюватимуться з їхньої території. Приношу вибачення сусіднім країнам. У нас немає мети чинити агресію проти них. Ми багато разів говорили, що вони – наші брати,

– заявив Пезешкіан.

За словами Пезешкіана, Тегеран прагне співпраці із сусідніми країнами у питаннях безпеки регіону. Однак він зазначив, що "капітуляція Ірану – це мрія, яка ніколи не здійсниться".

Як зазначає Associated Press, телевізійне звернення Пезешкіана було записане заздалегідь і показане після ранкових ударів по сусідніх країнах.

