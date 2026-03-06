Відразу скажу, я не іраніст, але я непогано розумію, як працюють механізми влади і в своїх судженнях я виходжу, перш за все, саме з цих знань. Про це пише Вадим Денисенко.

Чого домагається Іран?

1. Зараз ми бачимо, що кістяк тих, хто приймає реальні рішення в Ірані, поставив перед собою єдине завдання: зберегти владу. Це єдина ціль, якій підпорядковані всі їхні дії. А вони, своєю чергою, зводяться до двох головних завдань:

не допустити жодних протестів всередині;

не допустити наземної операції.

2. Щодо внутрішнього питання про недопущення протестів – тут вся робота державного апарату зводиться до двох аспектів: залякування і недопущення голоду. В цілому, поки влада тою чи іншою мірою справляється з цими питаннями. Ми не бачимо вуличних протестів і не бачимо мародерства. І перше, і друге можливе лише в той момент, коли через різні обставини каральні органи відступають в сторону, а їх квазізамінники (опозиція, бандити, тощо) свідомо чи несвідомо не можуть або не хочуть втручатися в ситуацію.

Звичайно, ще зарано робити висновки. Але поки репресивний апарат і система забезпечення продовольством не дають вагомих збоїв. Без цього ніякої внутрішньої революції не буде.

3. Наразі у внутрішній політиці невідомим фактором залишається розкол еліт. Відмова 8 учасників зборів з обрання нового лідера брати участь в цій процедурі, лист з-за ґрат одного з найвідоміших опозиціонерів – це важливо, але поки є лише фоном.

Ми маємо розуміти, що у режиму є два варіанти збереження влади – нічого не змінювати або під гаслами єдності країни очолити процес, який пропонує опозиція з тюрми: створити установчі збори і дещо переформатувати систему. Видається, що зараз це є головною дискусією тих, хто має можливість схвалювати якісь рішення.

4. З великою долею ймовірності можна допустити, що головні гравці пробують залишатися в тіні, а тих, кого ми бачимо на вершині піраміди, є фігурами, яким багато хто серед дуже умовних "сірих кардиналів", відводить тимчасовий статус. Проте всі світові війни і революції показують, що ці розрахунки неймовірно умовні.

5. Щодо зовнішньої ситуації, то ті люди, які зараз віддають накази, керуються одним принципом – не допустити наземної операції, як найбільш імовірного джерела знищення режиму. Виходячи з такого погляду, обстріли всіх сусідів є доволі логічними. Адже зрозуміло, що місяць такого життя примусить всіх тиснути на США зупинити війну.

У Дональда Трампа є два варіанти:

або місяць бомбити Іран і потім оголосити перемогу, бо знищений ядерний і балістичний потенціали;

або ж після місяця бомбардувань ще на пару місяців ввійти в наземну операцію з багатьма непередбачуваними наслідками.

Повторюся, режим в Тегерані вважає, що головна ціль – це його збереження в тому чи іншому вигляді. А тому їхня ставка полягає саме на максимальній ескалації заради деескалації.

Що відбуватиметься далі на Близькому Сході?

Виходячи з цього, ми можемо дуже обережно зробити кілька припущень.