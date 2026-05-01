Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також Діємо хитро, – авіаексперт пояснив, чому російська ППО безсильна проти ударів України

Як відпрацювала ППО вдень 1 травня?

Росія атакувала Україну 409 ударними дронами вдень 1 травня. Це були "Шахеди", "Герані", "Італмас" та безпілотники нших типів.

Їх запускали з напрямків: Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "Шахеди".

За попередніми даними, станом на 15:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 388 ворожих БпЛА.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 16 дронів на 6 локаціях, а також паділля уламків на 11.

В Україні працює приватна ППО