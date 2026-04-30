Російській ППО складно працювати проти БпЛА України, тому що радар їх не бачить. Авіаційний експерт Валерій Романенко розібрав 24 Каналу, чому Росія не може захистити свою територію.

Як Україна знищує російську ППО?

Валерій Романенко зазначив, що багато ударів по об'єктах завдається з тилу. Українські безпілотники обходять зі сходу та атакують з того місця, де немає позицій ППО. Навіть важливі об’єкти прикриваються одним-двома "Панцирями". Тому що величезна кількість була відтягнута на три лінії оборони Москви, у Крим. Крім того, Україна регулярно вибиває ворожі радари, зенітні комплекси.

Зверніть увагу! Аналітики ISW підкреслюють, що Україна виявила вразливість ППО Росії. Для ураження нафтової інфраструктури та військових об'єктів на території Росії та окупованому Криму українські сили використовують те, що протиповітряна оборона окупантів перевантажена. Крім того, на це впливає збільшення виробництва дронів в Україні. Важливо, що з березня 2026 року Україна постійно збільшує дальність, обсяг та інтенсивність далекобійних ударів по Росії та окупованих територіях.

Темпи виробництва у загарбників відносно невисокі. Там складні радіолокаційні станції, які є одночасно і засобом виявлення, і засобом наведення, управління ракетами, артилерією. Там досить складні, дорогі антени з активними решітками, які є новим етапом радіолокації.

Ми здатні прориватися. Крім того, ми дуже винахідливо використовуємо дрони. У нас безпілотники зі Starlink летять по Криму. До останнього моменту вони керовані і влучають чітко в антену російського радара у Криму. Ми вивели радар з ладу. Його потрібно замінювати. Де взяти? Відтягнути з іншої ділянки,

– пояснив авіаексперт.

Крім того, українські сили навчилися використовувати безекіпажні катери. Вони перетворилися не тільки у зенітні засоби, а й в авіаносці. Вони несуть якусь кількість дронів, які слугують ретранслятором. З них підіймаються FPV-дрони і знову уражають російські радари. Там невелика бойова частина, але для антени багато не потрібно. У такий спосіб знищуються російські ППО. Складно вивести з ладу пускову установку на зенітному комплексі. Тому що радар один, а пускових установок може бути і 4, і 6.

Ми нищимо радари. Росіяни змушені їх розосереджувати, розтягувати вздовж лінії фронту. Падає щільність. Ми ще й під акомпанемент антирадарних ракет, які запускаються по працюючих радарах, запускаємо стада наших безпілотників. Тому така кількість прильотів,

– підкреслив Романенко.

Україна не лише винищує засоби ППО. Стоїть завдання мало не в півтора раза підняти кількість ліквідованих окупантів. Тобто збільшити глибину "кілзони", знищувати російських штурмовиків ще до того, як вони підійдуть до вихідних позицій для атаки.

В якому стані ППО Росії?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни стикаються з дефіцитом ракет для протидії українським безпілотникам і засобам ураження. Адже системні ураження ворожих виробничих об'єктів додатково знижують спроможності ППО Росії.

Зокрема, в "Атеш" розповіли, як "осліпили" російську ППО у порту Усть-Луга. У березні, ще до українських ударів по нафтових терміналах ворога у Балтійському морі, агенти руху провели серію диверсій у Ленінградській області Росії.