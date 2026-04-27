Про це рух "Атеш" розповів у своєму телеграм-каналі.

До теми Російський офіцер злив "Атеш" дані про позиції підрозділів на Херсонському напрямку

Як "Атеш" зміг "осліпити" ППО росіян в портах Балтики?

Ще до українських ударів по нафтових терміналах у 20-х числах березня – у координації з Силами оборони України – агентам "Атеш" вдалося знищити три вежі зв'язку з модулями радіоелектронної боротьби поблизу населених пунктів Кінгісепп, Виборг і Луга.



Де агенти "Атеш" провели свої операції / Карта "Атеша"

Зазначається, що ці вузли забезпечували моніторинг низьколітних цілей на всьому північному заході Росії.

Ліквідація мережі веж створила "сліпу зону" для системи протиповітряної оборони та відкрила повітряний коридор для безпілотників. Без активної роботи засобів РЕБ дрони змогли рухатися на надмалих висотах безпосередньо до нафтових терміналів,

– розповіли у Русі опору.

Як партизани "осліпили" ППО ворога біля балтійських портів / Фото "Атеша"

Зрештою зафіксовано влучання українських безпілотників у резервуарні парки в Усть-Лузі та Приморську, що, за наявними даними, паралізувало близько 40% нафтового експорту Росії через Балтійське море.

Які наслідки операцій партизанів біля балтійських портів Росії / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

Окрім того, це спричинило мільярдні збитки для окупантів та зрив постачання пального для угруповання "Північ". Відновлення знищеної інфраструктури, ймовірно, триватиме місяці.

До речі, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі 24 Каналу пояснив, що Сили оборони України змінили підхід до атак на російські нафтопереробні об'єкти, націлюючись на вузли, від яких залежить робота всього підприємства. Таким чином, за словами експерта, українським військовим вдалося знайти болючу точку ворога та тиснути на неї, підвищуючи власну ефективність.

Що відомо про удари Сил оборони по портах Усть-Луга та Приморськ у Росії?

Одні із перших ударів у березні 2026 року по Ленінградській області Росії відбулися ввечері 22 березня. Тоді безпілотники завдали удару по морському порту у Приморську, що є одним з найбільших нафтових терміналів Росії.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські військові уразили резервуарний парк та нафтоналивну інфраструктуру на нафтовому терміналі "Транснефть – порт Приморськ". Через нього проходить значна частина поставок нафти на зовнішні ринки, зокрема й через тіньовий флот.

Наступними днями українські дрони атакували порти Усть-Луга й Виборг, також у Ленінградській області. На місцях уражень спалахнули пожежі.

Загалом російські порти у Балтійському морі були під атакою дронів Сил оборони щонайменше тиждень. У ніч на 29 березня знову було займання в порту Усть-Луга.