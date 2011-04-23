Про це пише рух "Атеш".

Чому офіцер Росії здав своїх?

Як розповіли в "Атеш", офіцер 247-го гвардійського десантно-штурмового полку армії Росії кілька місяців тому вийшов на контакт із рухом. Він нібито захотів допомогти врятувати жителів Херсона від дій російських окупантів.

Неодноразово він передавав нам реальні позиції сусідніх підрозділів, зокрема операторів БпЛА, які атакували Херсон,

– пояснили в "Атеш".

Дані вже отримали Сили оборони України, запевнив "Атеш". Водночас зазначається, що агент перебуває у безпеці та далі співпрацює з партизанами.

Волонтерка, мешканка Олешок Ірина Альохіна розповіла 24 Каналу, що там залишається до тисячі мешканців, але голод охопив майже увесь лівий берег Херсонщини. За її словами, продукти якщо і з'являються, то дуже дорогі та неякісні. До того ж магазини постійно обстрілюють окупанти.

