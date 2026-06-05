"Законодавчо врегулюємо право володіння зброєю", – з такою обіцянкою партія "Слуга народу" у 2019 році перемогла на виборах. Минуло майже 7 років і зрозуміти, як саме нардепи збираються "врегулювати право" – питання відкрите.

Щонайголовніше, позиція лідера політсили, президента, змінюється: раніше Володимир Зеленський був "категорично проти", а зараз не має однозначної відповіді (хоча й погоджується, що треба ставити крапку).

І поки триває дискусія у суспільстві, у владних кабінетах і в експертних колах: "Дозволяти громадянам короткоствол чи ні?" – журналісти 24 Каналу вирішили проаналізували, скільки народних депутатів нинішньої Верховної Ради мають на озброєнні пістолетів, рушниць та карабінів.

Кілька слів про попередників

Загалом "нардепи та зброя" – тема, яку в Україні обговорювали не раз.

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Ще у 2018 році, коли Надія Савченко принесла у стіни парламенту гранати, чим спричинила неабиякий скандал, – голова фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко змушений був визнати очевидне: не один, не два і не три депутати ходять у парламент зі зброєю.

Скільки ж саме – тоді спробували підрахувати журналісти Bihus.Info. Вони проаналізували щорічні декларації народних депутатів восьмого скликання за 2016 рік і списки нагороджених вогнепальною зброєю від Адміністрації президента та Міністерства внутрішніх справ.

Висновок: 87 депутатів, 323 одиниці вогнепальної зброї.

Рекордсменом виявився Нестор Шуфрич – 156 одиниць у колекції. Другий за кількістю – його колега-"опоблоківець" Михайло Добкін з 18 мисливськими рушницями, карабінами з оптичними прицілами та приладами нічного бачення від Cosmi, Holland & Holland і Krieghoff.

Замикав п'ятірку лідерів Юрій Мірошниченко з п'ятьма мисливськими гвинтівками H-S Precision, Mauser і Dakota.



Які нардепи з 8 скликання задекларували найбільше зброї / Інфографіка Bihus.Info

Отже, найозброєнішою фракцією восьмого скликання був "Опозиційний блок". Його депутати задекларували 188 одиниць зброї.

Крім того, Bihus.Info з'ясували: 63 тодішніх чинних депутати мали нагородняк (нагородну зброю), але в деклараціях його не вказали через необов'язковість.

Що зі зброєю в цьому парламенті

На тлі попереднього скликання сьогоднішня Рада, на перший погляд, виглядає беззбройною.

Журналісти 24 Каналу знайшли всього 15 народних депутатів дев'ятого скликання, які задекларували вогнепальну зброю. Разом вони вказали понад 340 одиниць, але переважну частину цього числа утворюють дві величезні колекції антикварної зброї:

Нестора Шуфрича, "Платформа за життя та мир" (156 одиниць зброї).

Олександра Фельдмана, "Відновлення України" (157 одиниць зброї).

До слова, у декларації Фельдмана не лише одна колекція вогнепальної зброї. Також – десятки колекцій різних епох: мечі, шаблі, кинджали, луки, арбалети, обладунки з Азії, Кавказу та інших куточків світу.

Третє місце в нашому рейтингу посідає Андрій Пузійчук з "Батьківщини" з 12 одиницями зброї. Серед них – дві рушниці Fabarm, Verney Carron, Caesar, Browning, Krieghoff, Weatherby, три карабіни Blaser R8 різних калібрів, напівавтоматична Marlin XT22 і навіть радянська ТОЗ 34ЕР. Доволі різнобарвна колекція – зібрана, ймовірно, не за один рік.

Четвертий – Михайло Цимбалюк, також з "Батьківщини", з 8 одиницями. Серед них нагородний пістолет "Форт 12" та сім мисливських рушниць: Бенеллі, Зауер, Меркель, Браунінг, Ідеал, Леопольд Бернарі та Зуль. Класична мисливська колекція.

Замикає п'ятірку Ігор Марчук зі "Слуги народу". У його арсеналі 4 одиниці зброї, всі – преміумсегменту. Два карабіни Blaser – R93 Super Exclusive і R8 Ultimate Elastomere Match iC калібру 6.5 Creedmoor, та два штуцери – Blaser K95 Luxus Exclusive Custom і Merkel K4 Stutzen.



Якою вогнепальною зброєю володіють нардепи 9 скликання Верховної Ради / Інфографіка 24 Каналу

Менші арсенали – не менш цікаві: серед зброї решти депутатів зустрічаються як нагородні пістолети, так і тактичні карабіни преміумкласу:

Сергій Льовочкін, "Платформа за життя та мир" – пістолет Sig-Sauer P226 калібру 9 мм, пістолет Jericho калібру 9 мм і рушниця Merkel BBF 12-го калібру.

Олександр Дубінський, позафракційний – три одиниці мисливської зброї: австрійська нарізна Steyr AUG A3, швейцарська нарізна Brugger & Thomet TS 9 TP та гладкоствольна Mossberg.

Роман Іванісов, "Відновлення України" – напівавтоматичний карабін Browning BAR 2 Gold та оптичний приціл Swarovski Z6i.

Олег Мейдич, "Батьківщина" – карабін Daniel Defense DDM4 V7 PRO калібру .223 Rem із 18-дюймовим стволом та додатковим верхнім ресивером Daniel Defense MK18 URG BLACK.

Сергій Мінько, "Довіра" – карабін Cadex CDX-R7 калібру 6 Creedmoor.

Михайло Крячко, "Слуга народу" – карабін Кадекс.

Андрій Кіт, "Довіра" – карабін JP Enterprises JP ASF-20 калібру .223 Rem.

Микола Люшняк, "Довіра" – мисливський карабін Blaser R8.

Олександр Ковальчук, "Слуга народу" – рушниця Merkel SUHL 96K.

Михайло Соколов, "Слуга народу" – пістолет, отриманий як нагорода.

За результатами аналізу декларацій можна дійти висновку, що в нинішньому скликанні в кожній парламентській фракції чи групі є щонайменше один нардеп із задекларованим арсеналом, за винятком "Європейської солідарності", "Голосу" та групи "За майбутнє".

Проте це не означає, що члени відповідних політсил не мають чим похвалитися.

Те, чого не видно в деклараціях

Як з'ясували журналісти, у попередній Верховній Раді було 63 нардепи, які володіли нагородною зброєю, що не фігурувала в деклараціях.

Національне агентство з питань запобігання корупції до цього претензій не має: законодавство дозволяє не декларувати відзнаку президента "Іменна вогнепальна зброя" та аналогічні заохочувальні відзнаки, які видають силові та військові відомства.

Тобто нагородну зброю можна не декларувати. Закон це не забороняє.

Щоби з'ясувати, чи нагороджували народних депутатів дев'ятого скликання вогнепальною зброєю, журналісти 24 Каналу надіслали 9 запитів:

Офісу Президента;

Міністерству оборони;

Держспецзв'язку;

Міністерству внутрішніх справ;

Службі безпеки України;

Управлінню державної охорони;

Службі зовнішньої розвідки;

Державній прикордонній службі;

Головному управлінню розвідки.

Значна частина відомств надіслали відписки: мовляв, відповідна інформація є закритою. Якісь дані вдалося отримати лише від Офісу Президента, Міноборони та Держспецзв'язку.

Щодо ОП. У відомстві констатували: з початку 2019 року по травень 2026 року відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" нагородили загалом 9 осіб. Народних депутатів серед них немає.

Проте в цій Верховній Раді є народні обранці, яким вручили відзнаку "Вогнепальна зброя" колишні президенти (принаймні так каже Вікіпедія), серед них:

Сергій Власенко, "Батьківщина";

Микола Княжицький, "Європейська солідарність";

Олена Кондратюк, позафракційна.

Водночас Міністерство оборони відповіло, що за понад 7 років нагородило відзнакою "Вогнепальна зброя" загалом майже 17,4 тисячі осіб. Різкий стрибок нагороджених, як не дивно, бачимо після початку повномасштабного вторгнення.



Скількох осіб Міноборони нагородило вогнепальною зброєю / Інфографіка 24 Каналу

Серед нагороджених є навіть народний депутат 9-го скликання, – щоправда, колишній. Власне, генерала-лейтенанта Михайла Забродського, який перебував у Раді з 2019 по березень 2023 року, нагородили вогнепальною зброєю у травні 2022 року. Очевидно, ця нагорода не є найголовнішою в його кар'єрі, оскільки може губитися на тлі звання "Герой України".

Держспецзв'язку у відповіді на наш запит констатувало, що з 24 лютого 2022 по травень 2026 року відзнакою "Вогнепальна зброя" нагородили 1 085 осіб.

Цікавою є ситуація з Міністерством внутрішніх справ: попередній міністр Арсен Аваков роздавав нагородняк настільки активно (і не лише поліціянтам, а й просто цивільним), що привернув увагу журналістів. Через декілька років після цього, правила щодо видачі відзнаки змінили.

У відповіді на наш запит МВС стверджує, що наразі обліку нагороджених не веде.

Отже, скільки загалом нагородної зброї осіло в парламентарів – не знає ніхто, крім самих депутатів.

Але щонайменше це 15 нардепів із понад 340 задекларованими одиницями (три десятки з яких – сучасна мисливська і тактична зброя, а решта – антикварні колекції Шуфрича та Фельдмана). Ще троє чинних депутатів – Власенко, Княжицький і Кондратюк – мають нагородну зброю, яку за законом декларувати не зобов'язані.

Не лише собі, а й людям

Виглядає, що таки це скликання має набагато менше озброєних депутатів, ніж попереднє. Але дуже ймовірно, що саме йому судилося розв'язати питання щодо володіння зброєю громадян.

Чи варто дозволяти короткоствол звичайним громадянам – питання, яке потребує багато обговорень.

Разом з тим в експертному середовищі немає сумнівів, що потрібен закон саме про обіг зброї.

Центр політико-правових реформ зазначає, що в Україні наразі відсутній закон, який регулював би обіг вогнепальної зброї. Натомість наказ МВС 1998 року – радянська за духом інструкція, яку Верховний Суд був змушений визнати де-факто законом.

Відповідний висновок опублікували незадовго після подій 18 квітня 2026 року. Цього дня 58-річний чоловік, озброєний карабіном, відкрив стрілянину в київському супермаркеті, внаслідок чого загинули 6 людей, ще щонайменше 10 були поранені.

Відтоді актуалізувалися питання, як в Україні взагалі регулюється зброя і хто несе відповідальність за те, що цей карабін опинився в руках вбивці.

Законопроєкт "Про право на цивільну вогнепальну зброю" Верховна Рада проголосувала за основу ще 23 лютого 2022 року – в переддень повномасштабного вторгнення. Однак цій ініціативі досі не судилося потрапити в парламент на друге читання.

Як зазначають у ЦППР, для України розв'язання проблем з контролем за придбанням і зберіганням зброї – це також питання інтеграції в Європейський Союз.

Потрібен закон про зброю – як база для розвитку законодавства у сфері загальної безпеки,

– йдеться у повідомленні експертів.