Надія Савченко принесла на комітет гранати

На засідання регламентного комітету ВР, який розглядає подання щодо зняття з неї недоторканності народний депутат Надія Савченко принесла два граната. Вона заявила, що саме ці фрукти були у неї в сумочці у Верховній Раді 15 березня, а не справжні бойові гранати.

Читайте також: Регламентний комітет підтримав зняття недоторканності з Савченко

"Дуже важливо було показати зараз вам, що ви ходите дуже близько біля смерті. Вас всіх лякає, були в мене гранати, чи не були в сумочці. Були в мене гранати. Гранати були. Ось. Гранати були", – сказала Савченко і взяла пакетик, що лежав біля неї на столі, звідки дістала два фрукти і поклала перед собою.

За її словами, чутки, що у неї в сумочці бойові гранати розпустив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Коли я зайшла у Верховну Раду, і пішов слух, яких пустив Матіос, що я несу гранати, бо в мене важка сумка. Там було дві пачки паперу, ну і звичайно гранати, то ви б бачили реакцію Верховної Ради – люди витягували карточку і перелазили по стільцях. Їм говорили, що розльот Ф-1 200 м – порахуйте периметр – ви далеко не втечете, то це перетворювалося на казковий цирк", - сказала Савченко.

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. Відтак, ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко, а парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки.