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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Регламентний комітет підтримав зняття недоторканності з Савченко

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Комітет схвалив зняття недоторканності з Савченко
Комітет схвалив зняття недоторканності з Савченко / korrespondent.net

Регламентний комітет Верховної Ради підтримав подання генпрокурора Юрія Луценка про зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко, а також про її затримання та арешт.

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні зранку 22 березня. Це ще не остаточне рішення Ради, а лише рекомендація комітету. Голосування з цього питання відбудеться на засіданні парламенту 22 березня.

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На засіданні регламентного комітету виступив Генпрокурор Юрій Луценко. Він детально виклав суть звинувачень Савченко: змова з ватажками терористичної організації "ДНР", підготовка масштабного теракту в центрі Києва, а також захоплення адміністративних будівель у столиці і повалення влади. Луценко також заявив, що має документальне підтвердження, що Росія надавала зброю Рубану і Савченко.

Водночас Савченко підтвердила, що всі факти, наведені генпрокурором – правдиві. Однак, за її словами, насправді, вона не готувала теракт, а це була "військова операція, проведена спільно з волонтерами". І насправді, Савченко нібито просто хотіла налякати владу.

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Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Верховна Рада Юрій Луценко ГПУ
Джерело: 24 Канал
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