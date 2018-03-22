Регламентний комітет підтримав зняття недоторканності з Савченко

Регламентний комітет Верховної Ради підтримав подання генпрокурора Юрія Луценка про зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко, а також про її затримання та арешт.

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні зранку 22 березня. Це ще не остаточне рішення Ради, а лише рекомендація комітету. Голосування з цього питання відбудеться на засіданні парламенту 22 березня.

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На засіданні регламентного комітету виступив Генпрокурор Юрій Луценко. Він детально виклав суть звинувачень Савченко: змова з ватажками терористичної організації "ДНР", підготовка масштабного теракту в центрі Києва, а також захоплення адміністративних будівель у столиці і повалення влади. Луценко також заявив, що має документальне підтвердження, що Росія надавала зброю Рубану і Савченко.

Водночас Савченко підтвердила, що всі факти, наведені генпрокурором – правдиві. Однак, за її словами, насправді, вона не готувала теракт, а це була "військова операція, проведена спільно з волонтерами". І насправді, Савченко нібито просто хотіла налякати владу.

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