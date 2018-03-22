Регламентный комитет поддержал снятие неприкосновенности с Савченко

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко, а также о ее задержании и аресте.

Соответствующее решение комитет принял на заседании утром 22 марта. Это еще не окончательное решение Рады, а лишь рекомендация комитета. Голосование по этому вопросу состоится на заседании парламента 23 марта.

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На заседании регламентного комитета выступил Генпрокурор Юрий Луценко. Он детально изложил суть обвинений Савченко: заговор с главарями террористической организации "ДНР", подготовка масштабного теракта в центре Киева, а также захват административных зданий в столице и свержения власти. Луценко также заявил, что у него есть документальное подтверждение, что Россия предоставляла оружие Рубану и Савченко.

В то же время Савченко подтвердила, что все факты, приведенные генпрокурором – правдивы. Однако, по ее словам, на самом деле, она не готовила теракт, а это была "военная операция, проведенная совместно с волонтерами". И на самом деле, Савченко якобы просто хотела напугать власть.

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