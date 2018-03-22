В чем обвиняют Савченко: госпереворот в деталях

В четверг, 22 марта, Рада будет голосовать за снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа, бывшей пленницы Кремля, а сегодня подозреваемой в подготовке теракта в Киеве Надежды Савченко. В чем ее обвиняют и как это все объясняет сама Савченко, разобрались журналисты сайта "24".

Главное подозрение Савченко заключается в подготовке теракта в центре Киева и госперевороте. Генпрокурор Юрий Луценко утром 22 марта на заседании регламентного комитета рассказал детали, а также пообещал показать в подтверждение своих слов соответствующие аудио- и видеодоказательства, которые были получены с разрешением суда.

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В чем подозревают Савченко

Публикуем основные пункты с подачи Луценко по Савченко:

1. Савченко при неустановленных обстоятельствах познакомилась с Владимиром Рубаном, который позиционирует себя как личность, привлеченную к обмену пленными. С 2014 года он неоднократно посещал оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, лично знаком с руководителями террористической организации Захарченко и Тимофеевым и поддерживает с ними связи.

2. Не позднее 20 ноября 2017 года Савченко вступила в сговор с Рубаном, Захарченко и Тимофеевым с целью госпереворота и содействич деятельности террористической организации.

3. Планировала совершить масштабный теракт в центре Киева, в правительственном квартале. В частности, во время пребывания на заседании Верховной Рады народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета Министров, Президента Украины, государственных и общественных деятелей убить этих лиц. А также осуществить обстрел зданий Верховной Рады, Администрации Президента и прилегающих зданий.

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4. В ночное время суток планировала осуществить вооруженный захват здания Верховной Рады. С минометами, гранатометами и огнестрельным оружием планировались вооруженные нападения на жилье и транспортные средства Порошенко, Турчинова и Авакова и других государственных деятелей.

Как ГПУ об этом узнала

На заседании регламентного комитета Луценко заявил, что Рубан и Савченко искали сообщников среди офицеров Вооруженных сил Украины. В частности, Надежда Викторовна летом 2017 года обратилась с таким предложением к офицерам 8-го полка специального назначения Вооруженных сил Украины, который дислоцируется в Харькове, но в момент контакта с нардепом военные находились в зоне боевых действий. По словам Луценко, офицеры лично от Савченко получили предложение подготовки теракта и свержения власти. Сначала военные подумали, что это бред, но когда к этим же офицерам обратился Владимир Рубан и предоставил деньги для покупки грузовика, который должен перевезти оружие с оккупированных территорий Донецкой области, военные немедленно сообщили об этом СБУ.

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Как готовился теракт

Рубан выделил 8 500 долларов на покупку грузового автобуса. Им он с Савченко отправились из Бахмута на оккупированную территорию (примерно 20 ноября). 23 ноября Савченко сказала одному из офицеров, что везет в этом автобусе минометы, и попросила военного помочь в прохождении контроля.

Луценко отметил, что информацию о пребывании Рубана и Савченко подтверждают данные мобильных операторов.

Оружие перевезли в Хмельницкий на склады воинской части, которую Савченко считала союзниками. 2 декабря 2017 года оружие испытали на полигоне, где Рубан озвучил планы нападения на кортеж Порошенко с использованием крупнокалиберной винтовки "Топаз", которая легко пробивает броню любого автомобиля и которая изготавливается исключительно на оккупированной территории Донбасса.

В тот же день состоялась ключевая встреча Савченко и Рубана с офицерами, они изложили свои планы по свержению конституционного строя. Именно эта встреча была зафиксирована на видео, которое Луценко продемонстрирует в Раде.

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Позже Савченко и Рубан второй раз ездили на оккупированные территории за оружием, которого им не хватало в первой партии. С 6 по 8 марта автомобиль Рубана, оборудованный видеонаблюдением СБУ, находился на оккупированных территориях. На видео четко видно полный маршрут Рубана. В Донецке автобус загрузили оружием большого радиуса поражения, стрелковым оружием, минами – все это скрыли в мебель. Перед и после загрузкой оружия автобус заезжал в так называемое "министерство доходов и сборов" террористической "ДНР". Впоследствии авто направилось в оккупированную Горловку, а на обратном пути 8 марта на контролируемых Украиной территориях (КП "Майорск") авто Рубана обыскали, а самого Рубана задержали. Как известно, его взяли под арест на 2 месяца.

Что говорит Савченко

Надежда Викторовна утверждает, что создавала "сюрреализм", узнав, что за ней следят. По ее словам, объект "А" (под ним она понимает несколько человек) следил за ней почти год. Зная об этом, Савченко якобы специально придумывала различные способы теракта в Раде, чтобы показать, что это реально.

"Я начала создавать сюрреализм. Сюрреализм заключался в том, что не только – как Луценко говорил – гранатами в разные стороны, минометом по куполу, я рассказывала все самые мыслимые и немыслимые операции, при этом постоянно советуясь с объектом "А", – говорит Савченко.

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А оружие из оккупированных территорий, как утверждает Савченко, она перевозила, "чтобы оно не разрывалось по украинским военным".

На вопрос, имели ли место события и факты, озвученные Луценко, Савченко ответила, что они были, но это были военные операции, в которых помогали волонтеры.