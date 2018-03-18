Военный переворот – не фантастика, – Портников

Неспособность украинского общества согласиться с реальностью иногда просто поражает.

Об этом политолог и журналист Виталий Портников написал в своей статье для "Еспресо.ТВ".

"Ещё несколько лет тому назад многие украинцы даже не допускали победы на президентских выборах Виктора Януковича – ну не может же наш мудрый народ избрать президентом рецидивиста, в особенности после Майдана 2004 года. Точно также не могли поверить в возможность нападения России на Украину и оккупацию части нашей территории – ну не может же сильное государство согласиться с таким давлением. Но у нас нет ни мудрого народа, ни сильного государства. Есть только пассионарная часть общества, которая заинтересована в строительстве государства - но и ее мудрой не назовёшь, так падка она на провокации", – нагадав Віталій Портников.

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Поэтому, по словам журналиста, военный переворот в Украине может иметь катастрофические последствия для государства – утрату части территории, разрыв с Западом, разруху и смерть, восстановление полной зависимости от Москвы.

"Но это не значит, что его не может быть. И это не значит, что его сторонники представляют себе его последствия. Более того, как это нередко уже бывало в украинской истории, последствия их не сильно интересуют. Их интересует сиюминутное воплощение ненависти в реальные действия. Какая разница, что будет после этого? То, что человеком, который озвучивает тезис о "целесообразности" переворота, стала Надежда Савченко – и уже поэтому переворот кажется комедией – тоже ошибочный подход. Нам кажется, что перевороты устраивают интеллигентные люди во фраках и с высшим образованием – такие, как Ленин или Троцкий. Но, во-первых, Медведчук выглядит не хуже Ленина и тоже имеет юридическое образование. А, во-вторых, все те сторонники переворота, которые находились рядом с его организаторами и призывали к революции, были похожи именно на Надежду Савченко, а не на Льва Троцкого. Только вспомните – матрос Дыбенко, матрос Железняков, экспроприатор Джугашвили...Да по сравнению с ними Надежда Савченко - выпускница Института благородных девиц", – отмечает Портников.

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"И да, эти люди пришли к власти и устроили все, о чем мы теперь знаем из учебников истории - Гражданскую войну, Голодомор, репрессии. И да, большую часть из них экспроприатор Джугашвили, который стал вождем народов Сталиным, расстрелял в 1937 году. И мы теперь причисляем их к жертвам сталинских репрессий. Бенефициаров военного переворота в Украине тоже может ожидать незавидная участь. Но ни Украине, ни нам с вами от этого легче не будет", – подытожил журналист.