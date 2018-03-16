"В голове не помещается": как мир реагирует на ситуацию с Савченко

Западных журналистов и обозревателей поразила ситуация, сложившаяся вокруг народного депутата Надежды Савченко.

Об этом пишет "Голос Америки".

"До сих пор не могу воспринять как должное то насколько сумасшедшая история вокруг Савченко. Это просто как сериал "Родина" по-украински, только страшнее. Какой ужас!", – отреагировал Оскар Горчинский из издания Wirtualna Polska.

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По словам обозревателя-международника Леонида Рагозина, кремлевские пропагандистские издания, бывало, шутили, что Украина пожалеет о возвращении Надежды Савченко из русского плена.

Теперь генпрокурор обвиняет ее в планировании теракта в украинском парламенте. На голову не лезет,

– сказал он.

Часто западные журналисты ставили ситуацию с Савченко в один ряд с выдворением из Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

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"Какими будут последствия политического преследования инакомыслящих Саакашвили и Савченко – конослидация или подрыв "либеральной демократии" в Украине? Подозреваю, что последнее", – написал доцент университета Ноттингема Адам Свейн.

То, что причиной проблем Савченко может быть борьба за власть с оппозицией допускает и канадский журналист Джастин Линг.

Это лигитимне расследования преступления, или попытка Порошенко избавиться конкуренции? Еще увидим,

– написал он.

Ранее нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Надежда Савченко принесла в Верховную Раду пистолет и ручную гранату с намерением якобы подорвать украинский парламент. При этом соратница Савченко Татьяна Проторченко назвала информацию об оружии, "чьими-то безумными фантазиями".