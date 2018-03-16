"На голову не налазить": як світ реагує на ситуацію з Савченко

Західних журналістів та оглядачів приголомшила ситуація, яка склалася довкола народного депутата Надії Савченко.

Про це пише "Голос Америки".

"Досі не можу сприйняти, як належне те наскільки божевільною є історія навколо Савченко. Це просто як серіал "Батьківщина" по-українськи, тільки страшніше. Який жах!", – зреагував Оскар Горчинський з видання Wirtualna Polska.

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За словами оглядача-міжнародника Леоніда Рагозіна, кремлівські пропагандистські видання, бувало, жартували, що України пошкодує про повернення Надії Савченко з російського полону.

Тепер генпрокурор звинувачує її у плануванні теракту в українському парламенті. На голову не налазить,

– сказав він.

Часто західні журналісти ставили ситуацію з Савченко в один ряд із видворенням з України екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

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"Якими будуть наслідки політичного переслідування інакодумців Саакашвілі та Савченко – конослідація чи підрив "ліберальної демократії" в Україні? Підозрюю, що останнє", – написав доцент університету Ноттінгема Адам Свейн.

Те, що причиною проблем Савченко може бути боротьба влади із опозицією допускає і канадський журналіст Джастін Лінґ.

Це лігітимне розслідування злочину, чи спроба Порошенка позбавитись конкуренції? Ще побачимо,

– написав він.

Раніше нардеп Ігор Мосійчук заявив, що Надія Савченко пронесла до Верховної Ради пістолет і ручну гранату з наміром нібито підірвати український парламент. При цьому соратниця Савченко Тетяна Проторченко назвала інформацію про зброю, "чиїмись шаленими фантазіями".