21:52
15 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-5°C
3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
  • неділя
    -8°C -19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Напалм Терези Мей. Дагестан проти Путіна
Вєсті Кремля
08:51, сьогодні
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Савченко пронесла у Раду гранату і пістолет, – нардеп

4287 Читать новость на русском
Савченко принесла у Парламент зброю
Савченко принесла у Парламент зброю / Фото з відкритих джерел

Народний депутат Надія Савченко пронесла до Верховної Ради України пістолет і ручну гранату.

Про це повідомили нардеп-радикал Ігор Мосійчук та журналіст Сергій Іванов у Facebook.

Читайте також: Як Савченко готувала теракт у Верховній Раді: Ляшко сповістив деталі

"Щойно Надію Савченко вивели з сесійної зали парламенту народні депутати Висоцький, Левус і Бондар. При ній виявили пістолет і ручну гранату. Перед цим вона начебто закликала до військового перевороту. Це не жарт", – написав журналіст.

За словами Мосійчука, Савченко нібито хотіла підірвати український парламент. Згодом, її вивели з сесійної зали парламенту народні депутати Сергій Висоцький, Андрій Левус і Михайло Бондар.

Нагадаємо, позафракційному нардепу Надії Савченко можуть висунути підозру про участь у підготовці державного перевороту. На допиті в СБУ, куди депутатку викликали як свідка у справі Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці теракту, Савченко заявила, що "хто не думав підірвати Банкову або Верховну Раду?".

Теги: Надія Савченко Верховна Рада Новини України Новини політики Зброя Ігор Мосійчук Теракт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук