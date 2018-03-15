Савченко пронесла у Раду гранату і пістолет, – нардеп

Народний депутат Надія Савченко пронесла до Верховної Ради України пістолет і ручну гранату.

Про це повідомили нардеп-радикал Ігор Мосійчук та журналіст Сергій Іванов у Facebook.

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"Щойно Надію Савченко вивели з сесійної зали парламенту народні депутати Висоцький, Левус і Бондар. При ній виявили пістолет і ручну гранату. Перед цим вона начебто закликала до військового перевороту. Це не жарт", – написав журналіст.

За словами Мосійчука, Савченко нібито хотіла підірвати український парламент. Згодом, її вивели з сесійної зали парламенту народні депутати Сергій Висоцький, Андрій Левус і Михайло Бондар.

Нагадаємо, позафракційному нардепу Надії Савченко можуть висунути підозру про участь у підготовці державного перевороту. На допиті в СБУ, куди депутатку викликали як свідка у справі Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці теракту, Савченко заявила, що "хто не думав підірвати Банкову або Верховну Раду?".