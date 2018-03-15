Як Савченко готувала теракт у Верховній Раді: Ляшко сповістив деталі

Народний депутат Олег Ляшко стверджує, що знає деталі теракту, який готували Надія Савченко та керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан. За його словами, "вони мали довбонути як ззовні, так і всередині".

Таку заяву лідер "Радикальної партії" зробив у кулуарах українського парламенту під час спілкування з журналістами.

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"Рубан, якого затримали з арсеналом зброї, — вони мали довбонути ззовні по куполу, а Надя Савченко повинна була це зробити зсередини: занести вибухівку у валізі та дистанційно підірвати парламент. Я розумію, що вона хоче героїнею бути та показати, мовляв, що люди Верховну Раду ненавидять, а вона зірвала її зсередини", — підкреслив політик.

За його словами, жертвами теракту стали б невинні люди – журналісти, помічники депутатів і працівники Верховної Ради".

"Але, якщо вона — вже така героїня, то хай би обв’язалася поясом шахіда та підірвала б себе тут. Та ні, своє бридке життя продажне хотіла залишити, а Вас невинних підірвати. Їм до лампочки життя дітей. Хтось скаже, що це боротьба зі злочинним режимом, але ні технічні працівники, ні журналісти до цього стосунку не мають. Якщо Ви ненавидите політика, то йдіть на ефіри доводьте, а не підривайте, а не вчиняйте теракти, жертвами яких можуть бути зовсім невинні люди", — додав Ляшко.

Крім того, паралментар зауважив, що тиждень тому звернувся до президента Порошенка з вимогою позбавити Надію Савченко звання Героя України.

Ляшко оприлюднив деталі теракту за участю Савченко: відео

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради.