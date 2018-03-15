21:56
15 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-5°C
3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
  • неділя
    -8°C -19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Напалм Терези Мей. Дагестан проти Путіна
Вєсті Кремля
08:51, сьогодні
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Савченко прокоментувала своє виключення з комітету та можливість бути арештованою

5039 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Фото з вільних мереж

В четвер, 15 березня, позафракційний нардеп Надія Савченко побувала на допиті в СБУ у справі екс-переговірника Юрія Рубана. Вийшовши з будівлі СБУ, Савченко прокоментувала виключення її з комітету парламенту та подання на притягнення її до кримінальної відповідальності.

Зазначимо, раніше до Верховної Ради були передані подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Надії Савченко. За словами глави ГПУ Юрія Луценка, Савченко готувала теракт у будівлі парламенту.

Влада крок за кроком робить злочини. Перше – це моє звільнення з комітету з нацбезпеки і оборони. Я є членом цього комітету, не секретарем, не головою і немає юридичної законної процедури виключити члена з комітету,
– наголосила Савченко.

Читайте також: Савченко звернулася з проханням до Путіна

"Другий злочин – це внесення подання без моєї присутності в регламентний комітет у Верховній Раді на зняття з мене депутатської недоторканності", – додала нардеп.

"Хочу зауважити, що перебуваючи ці 3 дні в Європі, і буваючи в Європі, я встигла дати свідчення в юридичних судових інстанціях проти корупції Порошенка, проти злочинності нашої влади і політичних переслідувань", – поділилася політик.

Нагадаємо, на 13 березня Савченко була викликана на допит в СБУ у справі екс-перемовника щодо обміну полоненими Володимира Рубана, проте нардеп покинула Україну. Через неявку Савченко на допит СБУ Луценко пригрозив їй зняттям депутатської недоторканності.

Зазначимо, що самого Рубана, як і Савченко, теж підозрюють у підготовці теракту в парламенті, а також – підготовці замаху на Президента України Петра Порошенка та інших політиків.

Теги: Надія Савченко Верховна Рада Новини України Новини політики Петро Порошенко арешт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук