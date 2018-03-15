Савченко прокоментувала своє виключення з комітету та можливість бути арештованою

В четвер, 15 березня, позафракційний нардеп Надія Савченко побувала на допиті в СБУ у справі екс-переговірника Юрія Рубана. Вийшовши з будівлі СБУ, Савченко прокоментувала виключення її з комітету парламенту та подання на притягнення її до кримінальної відповідальності.

Зазначимо, раніше до Верховної Ради були передані подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Надії Савченко. За словами глави ГПУ Юрія Луценка, Савченко готувала теракт у будівлі парламенту.

Влада крок за кроком робить злочини. Перше – це моє звільнення з комітету з нацбезпеки і оборони. Я є членом цього комітету, не секретарем, не головою і немає юридичної законної процедури виключити члена з комітету,

– наголосила Савченко.

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"Другий злочин – це внесення подання без моєї присутності в регламентний комітет у Верховній Раді на зняття з мене депутатської недоторканності", – додала нардеп.

"Хочу зауважити, що перебуваючи ці 3 дні в Європі, і буваючи в Європі, я встигла дати свідчення в юридичних судових інстанціях проти корупції Порошенка, проти злочинності нашої влади і політичних переслідувань", – поділилася політик.

Нагадаємо, на 13 березня Савченко була викликана на допит в СБУ у справі екс-перемовника щодо обміну полоненими Володимира Рубана, проте нардеп покинула Україну. Через неявку Савченко на допит СБУ Луценко пригрозив їй зняттям депутатської недоторканності.



Зазначимо, що самого Рубана, як і Савченко, теж підозрюють у підготовці теракту в парламенті, а також – підготовці замаху на Президента України Петра Порошенка та інших політиків.