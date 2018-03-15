Савченко прокомментировала свое исключение из комитета и возможность быть арестованной

В четверг, 15 марта, внефракционный нардеп Надежда Савченко побывала на допросе в СБУ по делу экс-переговорщика Юрия Рубана. Выйдя из здания СБУ, Савченко прокомментировала исключение ее из комитета парламента и представление на привлечение ее к уголовной ответственности.

Отметим, ранее в Верховную Раду были переданы представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. По словам главы ГПУ Юрия Луценко, Савченко готовила теракт в здании парламента.

Власть шаг за шагом совершает преступления. Первое – это мое увольнение из комитета по нацбезопасности и обороне. Я являюсь членом этого комитета, а не секретарем, не главой и нет юридической законной процедуры исключить члена из комитета, – отметила Савченко.

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"Второе преступление – это внесение представления без моего присутствия в регламентный комитет в Верховной Раде на снятие с меня депутатской неприкосновенности", – добавила нардеп.

"Хочу заметить, что находясь эти 3 дня в Европе, и бывая в Европе, я успела дать показания в юридических судебных инстанциях против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и политических преследований", – поделилась политик.

Напомним, на 13 марта Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана, однако нардеп покинула Украину. Из-за неявки Савченко на допрос СБУ Луценко пригрозил ей снятием депутатской неприкосновенности.

Отметим, что самого Рубана, как и Савченко, тоже подозревают в подготовке теракта в парламенте, а также подготовке покушения на Президента Украины Петра Порошенко и других политиков.