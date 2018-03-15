22:11
15 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-5°C
3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
  • воскресенье
    -8°C -19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Напалм Терезы Мэй. Дагестан против Путина
Вєсті Кремля
08:54, сегодня
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

Савченко прокомментировала свое исключение из комитета и возможность быть арестованной

781 Читати новину українською
Надежда Савченко
Надежда Савченко / Фото из открытых источников

В четверг, 15 марта, внефракционный нардеп Надежда Савченко побывала на допросе в СБУ по делу экс-переговорщика Юрия Рубана. Выйдя из здания СБУ, Савченко прокомментировала исключение ее из комитета парламента и представление на привлечение ее к уголовной ответственности.

Отметим, ранее в Верховную Раду были переданы представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. По словам главы ГПУ Юрия Луценко, Савченко готовила теракт в здании парламента.

Власть шаг за шагом совершает преступления. Первое – это мое увольнение из комитета по нацбезопасности и обороне. Я являюсь членом этого комитета, а не секретарем, не главой и нет юридической законной процедуры исключить члена из комитета, – отметила Савченко.

Читайте также: Савченко обратилась с просьбой к Путину

"Второе преступление – это внесение представления без моего присутствия в регламентный комитет в Верховной Раде на снятие с меня депутатской неприкосновенности", – добавила нардеп.

"Хочу заметить, что находясь эти 3 дня в Европе, и бывая в Европе, я успела дать показания в юридических судебных инстанциях против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и политических преследований", – поделилась политик.

Напомним, на 13 марта Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана, однако нардеп покинула Украину. Из-за неявки Савченко на допрос СБУ Луценко пригрозил ей снятием депутатской неприкосновенности.

Отметим, что самого Рубана, как и Савченко, тоже подозревают в подготовке теракта в парламенте, а также подготовке покушения на Президента Украины Петра Порошенко и других политиков.

Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Надежда Савченко Петр Порошенко арест
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Мэй против Путина, или Начало крестового похода Великобритании
сегодня, 22:00 Мэй против Путина, или Начало крестового похода Великобритании
Злой Одессит 246
Хочешь мира – готовься к войне: у кого в мире оружия больше всего и кто его покупает у России
сегодня, 20:01 Хочешь мира – готовься к войне: у кого в мире оружия больше всего и кто его покупает у России
Борис Немировський 317
Небоскребы в Украине: чего нам не хватает для высотного строительства
сегодня, 19:01 Небоскребы в Украине: чего нам не хватает для высотного строительства
Яніна Ткачук 243
Яков Смолий – банкир со стажем и долларовый миллионер: ТОП-факты о новом председателе НБУ
сегодня, 18:00 Яков Смолий – банкир со стажем и долларовый миллионер: ТОП-факты о новом председателе НБУ
Соломія Ніколайчук 2768
Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
сегодня, 16:54 Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
Блог Медіа 477
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук