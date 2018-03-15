В Раду внесено представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности

В четверг, 15 марта, в Верховную Раду передано представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Отметим, что ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил о подготовке соответствующего представления, заявив, что Савченко готовила теракт в здании Верховной Рады.

"Направляю для согласования в соответствии с действующим законодательством представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко", – говорится в тексте представления, подписанном Луценко на имя спикера парламента Андрея Парубия.

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Отметим, что согласно регламенту, Савченко теперь имеет 5 дней на подачу своих объяснений, после чего регламентный комитет парламента должен рассмотреть это представление. После решения комитета все три представления будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, на 13 марта Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана, однако нардеп покинула Украину для якобы рабочего визита в ПАСЕ. Из-за неявки Савченко на допрос СБУ Луценко пригрозил ей снятием депутатской неприкосновенности.

Отметим, что самого Рубана, как и Савченко, тоже подозревают в подготовке теракта в парламенте, а также – подготовке покушения на Президента Украины Петра Порошенко и других политиков.