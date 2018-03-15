22:12
15 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-5°C
3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
  • воскресенье
    -8°C -19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Напалм Терезы Мэй. Дагестан против Путина
Вєсті Кремля
08:54, сегодня
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

В Раду внесено представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности

481 Читати новину українською
Привлечение Савченко к уголовной ответственности
Привлечение Савченко к уголовной ответственности / Фото из свободных источников

В четверг, 15 марта, в Верховную Раду передано представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Отметим, что ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил о подготовке соответствующего представления, заявив, что Савченко готовила теракт в здании Верховной Рады.

"Направляю для согласования в соответствии с действующим законодательством представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко", – говорится в тексте представления, подписанном Луценко на имя спикера парламента Андрея Парубия.

Читайте также: Рада исключила Савченко из комитета по вопросам нацбезопасности

Отметим, что согласно регламенту, Савченко теперь имеет 5 дней на подачу своих объяснений, после чего регламентный комитет парламента должен рассмотреть это представление. После решения комитета все три представления будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, на 13 марта Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана, однако нардеп покинула Украину для якобы рабочего визита в ПАСЕ. Из-за неявки Савченко на допрос СБУ Луценко пригрозил ей снятием депутатской неприкосновенности.

Отметим, что самого Рубана, как и Савченко, тоже подозревают в подготовке теракта в парламенте, а также – подготовке покушения на Президента Украины Петра Порошенко и других политиков.

Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Надежда Савченко ГПУ арест
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук