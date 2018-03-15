До Ради внесено подання на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності

В четвер, 15 березня, до Верховної Ради передані подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.

Про це у Facebook повідомила речниця генпрокурора України Лариса Сарган.

Зазначимо, що раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив про підготовку відповідного подання, заявивши, що Савченко готувала теракт у будівлі Верховної Ради.

"Направляю для погодження відповідно до чинного законодавства подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту) стосовно народного депутата України Надії Савченко", – мовиться в тексті подання, підписаному Луценком на ім'я спікера парламенту Андрія Парубія.

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Зазначимо, що відповідно до регламенту, Савченко тепер має 5 днів на подання своїх пояснень, після чого регламентний комітет парламенту повинен розглянути це подання. Після рішення комітету всі три подання будуть винесені на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо, на 13 березня Савченко була викликана на допит в СБУ у справі екс-перемовника щодо обміну полоненими Володимира Рубана, проте нардеп покинула Україну для нібито робочого візиту в ПАРЄ. Через неявку Савченко на допит СБУ Луценко пригрозив їй зняттям депутатської недоторканності.



Зазначимо, що самого Рубана, як і Савченко, теж підозрюють у підготовці теракту в парламенті, а також – підготовці замаху на Президента України Петра Порошенка та інших політиків.