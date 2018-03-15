Луценко внесе до Ради подання на арешт Савченко: відомо, який теракт готувала нардеп
Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що існують беззаперечні докази того, що позафракційний нардеп Надія Савченко готувала теракт у Верховній Раді. Відтак, Луценко вже сьогодні, 15 березня, внесе у Верховну Раду подання на притягнення до кримінальної відповідальності Савченко.
Про це Луценко сказав під час виступу у залі парламенту.
Зазначимо, що раніше нардеп Антон Геращенко заявив, що Савченко підозрюється у підготовці державного перевороту в Україні і ГПУ має достатньо доказів цього.
"У слідства є незаперечні докази того, що народний депутат України Надія Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі (парламенту), знищивши бойовими гранатами дві ложі – урядову і посадову. Мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе", – розповів глава ГПУ.
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Тому сьогодні я як генеральний прокурор України внесу до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народого депутата Савченко,
– наголосив Луценко.
Нагадаємо, на 13 березня Савченко була викликана на допит в СБУ у справі екс-перемовника щодо обміну полоненими Володимира Рубана, проте нардеп покинула Україну для нібито робочого візиту в ПАРЄ. Через неявку Савченко на допит СБУ Луценко пригрозив їй зняттям депутатської недоторканності.