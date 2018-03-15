Рада виключила Савченко з комітету з питань нацбезпеки

Верховна Рада 15 березня підтримала постанову №5543 про виключення Надії Савченко з парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони.

За таке рішення у четвер вранці проголосували 261 депутат.

До слова, перед цим рішенням генеральний прокурор, виступаючи в парламенті під час розгляду питання зняття депутатської недоторканності з Євгена Бакуліна, анонсував аналогічне подання і на Савченко.

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Зазначимо, що раніше нардеп Антон Геращенко заявив, що Савченко підозрюється у підготовці державного перевороту в Україні і ГПУ має достатньо доказів цього.

Нагадаємо, на 13 березня Савченко була викликана на допит в СБУ у справі екс-перемовника щодо обміну полоненими Володимира Рубана, проте нардеп покинула Україну для нібито робочого візиту в ПАРЄ. Через наяву Савченко на допит СБУ Луценко пригрозив їй зняттям депутатської недоторканності.