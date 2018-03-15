Рада исключила Савченко из комитета по вопросам нацбезопасности

Верховная Рада 15 марта поддержала постановление №5543 об исключении Надежды Савченко из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

За такое решение в четверг утром проголосовал 261 депутат.

К слову, перед этим решением генеральный прокурор, выступая в парламенте во время рассмотрения вопроса снятия депутатской неприкосновенности с Евгения Бакулина, анонсировал аналогичное представление и на Савченко.

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Отметим, что ранее нардеп Антон Геращенко заявил, что Савченко подозревается в подготовке государственного переворота в Украине и ГПУ имеет достаточно доказательств этого.

Напомним, на 13 марта Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана, однако нардеп покинула Украину для якобы рабочего визита в ПАСЕ. За неявку Савченко на допрос СБУ Луценко пригрозил ей снятием депутатской неприкосновенности.