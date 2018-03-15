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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Рада зняла недоторканність з Євгена Бакуліна

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Євген Бакулін
Євген Бакулін / uezd.com.ua

Верховна Рада зняла недоторканність з нардепа від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна. В часи президента Януковича Бакулін очолював "Нафтогаз України".

За зняття недоторканності з Євгена Бакуліна проголосувало 274 нардепи.

За надання згоди на затримання опоблоківця віддали свої голоси 252 народних депутати. Дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Бакуліну дали 240 парламентарів.

Детальніше про справу Бакуліна читайте у статті: Список Луценка і НАБУ: фігурантів більше, вироків – жодного

Раніше регламентний комітет парламенту визнав мотивованими і законними усі три подання ГПУ. Генпрокурор Юрій Луценко подав у Раду три подання щодо Бакуліна 16 лютого, а анонсував це ще 2 лютого. Пізніше Луценко запропонував Бакуліну піти на угоду зі слідством.

Цікаво, що Бакуліна вже давно немає в Україні. За повідомленнями ЗМІ, він переховується в Ізраїлі. За останніх півтора року опоблоківець пропустив усі 195 засідань Верховної Ради.

Євгена Бакуліна звинувачують в тому, що в період між 2010-2014 роками, коли той очолював компанію "Нафтогаз України", проводилось закупівля палива за завищеними цінами. Йдеться про справу так званих "вишок Бойка". Бакуліну закидають статті 255 (створення організованого злочинного угруповання) та 191 (розкрадання державних коштів) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Експерт розповів, за яких умов можуть судити депутата з "Опоблоку", який виїхав з України

Хто такий Євген Бакулін? Уродженець Нижньогородської області Росії Євген Бакулін є народним депутатом VIII скликання і входить до складу фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді. Був обраний у мажоритарному окрузі №106 Луганської області.

У 2007 році, а також із 2010 до 2014 року Євген Бакулін був головою правління НАК "Нафтогаз України".

Його підозрюють у причетності до закупівлі так званих "вишок Бойка" за завищеною у майже в 2 рази ціною.

Теги: Новини України Верховна Рада Євген Бакулін Новини політики ГПУ Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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