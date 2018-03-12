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Притягнення до відповідальності Бакуліна: регламентний комітет визнав мотивованим подання ГПУ

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Євген Бакулін
Євген Бакулін / Фото з вільних мереж

В понеділок, 12 березня, Комітет Верховної Ради України з питань регламенту визнав мотивованим і обґрунтованим подання генпрокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа з фракції "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім того, подання генпрокурора на надання згоди Верховної Ради на затримання і арешт Бакуліна комітет визнав законними і взяв до уваги обґрунтування Генпрокуратури.

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За відповідними поданнями комітет затвердив відповідні висновки і скерував їх керівництву парламенту. Таким чином, профільний комітет відкрив шлях для розгляду подань генпрокурора в сесійній залі Верховної Ради.

Нагадаємо, 19 лютого спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що отримав від генпрокурора подання щодо надання згоди Ради на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Євгена Бакуліна.

Хто такий Євген Бакулін? Уродженець Росії, народний депутат VIII скликання, входить до складу фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді. У 2007 році, а також із 2010 до 2014 року Євген Бакулін був головою правління НАК "Нафтогаз України". Його підозрюють у причетності до закупівлі так званих "вишок Бойка" – справа про закупівлю за завищеною ціною вишок для видобутку нафти і газу на Чорноморському шельфі, до якої нібито причетний співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада ГПУ Євген Бакулін Опозиційний блок Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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