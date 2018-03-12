Регламентный комитет признал мотивированным представление ГПУ в отношении Бакулина

В понедельник, 12 марта, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента признал мотивированным и обоснованным представление генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, представление генпрокурора на предоставление согласия Верховной Рады на задержание и арест Бакулина комитет признал законными и принял во внимание обоснование Генпрокуратуры.

Читайте также: Преступный сговор: Подробности дела "вышек Бойко"

По соответствующему представлению комитет утвердил соответствующие выводы и направил их руководству парламента. Таким образом, профильный комитет открыл путь для рассмотрения представлений генпрокурора в сессионном зале Верховной Рады.

Напомним, 19 февраля спикер парламента Андрей Парубий заявил, что получил от генпрокурора представление о согласии Рады на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Евгения Бакулина.

Кто такой Евгений Бакулин? Уроженец России, народный депутат VIII созыва, входит в состав фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде. В 2007 году, а также с 2010 до 2014 года Евгений Бакулин был председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". Его подозревают в причастности к закупке так называемых "вышек Бойко" - дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.