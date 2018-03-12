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Снятие неприкосновенности с Бакулина: регламентный комитет начал рассмотрение

15:25, сегодня 123 Читати новину українською

Верховная Рада Украины может рассмотреть снятие неприкосновенности с народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина в ближайшее время, если позволит регламентный комитет.

Об этом сообщил 24 Канала.

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Нардеп Бакулин не явился в Комитет, который будет рассматривать этот вопрос. Юрий Луценко уже пришел и должен озвучить, в чем обвиняют Бакулина. А именно то, что в промежуток между 2010-2014 годами, когда тот возглавлял компанию "Нафтогаз Украины" проводилась закупка топлива по завышенным ценам.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что никто не может бежать от правосудия прячась за собственной неприкосновенностью и как все граждане Украины должны доказывать свою правоту в суде.

Пока неизвестно дадут ли члены комитета согласие на снятие неприкосновенности. Если этого не произойдет, то ГПУ не сможет привлечь к ответственности Евгения Бакулина.

Напомним, 19 февраля председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил о том, что получил от генпрокурора представление о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Автор: Анна Калюжная
Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Евгений Бакулин Юрий Луценко Андрей Парубий
Источник: 24 Канал
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