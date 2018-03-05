Депутаты-прогульщики: известно, кто из нардепов не приходил на работу в феврале

Комитет избирателей Украины подсчитал, что семь народных избранников не были официально зарегистрированы ни на одном пленарном заседании Верховной Рады в феврале.

Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины".

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"Это Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), Олесь Довгий ("Воля народа"), Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок"), Дмитрий Ярош (внефракционный), Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий), а также депутаты-беглецы Сергей Клюев и Александр Онищенко. Они пропустили все заседания ВР, по данным письменной и электронной регистраций. Указанные нардепы пропустили заседание по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки", – говорится в сообщении.

Как отметили в КИУ, в общем только половина народных избранников (198 из 423) были зарегистрированы на всех заседаниях в феврале. Больше всего депутатов посетили утреннее заседание 6 февраля, меньше всего – утреннее заседание 9 февраля.

Относительно фракций и групп ВР, высокие показатели посещения у "Народного фронта", "Самопомочи" и Блока Петра Порошенко. В среднем в зале парламента было письменно зарегистрировано 83% депутатов НФ, 81% – "Самопомочи", 80% – БПП, 78% – Радикальной партии Олега Ляшко, 75% – ВО "Батькивщина", по 69% – "Оппозиционного блока" и "Видродження".

В то же время, самые низкие показатели посещения у депутатов группы "Воля народа". В зале парламента письменно было зарегистрировано в среднем 59% депутатов.

Всего в феврале состоялось девять пленарных заседаний ВР.

Напомним, в январе больше половины голосований в Верховной Раде пропустили 330 народных депутатов. Из этого количества 38 народных избранников не голосовали ни разу.